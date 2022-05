Važno je da znate: Šta sve spada u obaveznu opremu za auto?

Da li znate koju opremu morate imati u automobilu po novom zakonu o bezbednosti saobraćaja?

Obavezna oprema za automobil je ona oprema koju po zakonu morate u svakom trenutku da imate u svom vozilu, a ukoliko službeno lice utvrdi suprotno, možete snositi novčanu posledicu.

Iako dugogodišnji vozači verovatno znaju koju opremu moraju da imaju u svom automobilu, ipak postoje i oni koji nisu iskusni u vožnji i ne znaju za sigurno ove informacije ili nisu upoznati sa izmenama u zakonu.

U nastavku teksta se informišite i pročitajte šta sve podrazumeva obavezna auto oprema.

#1 Prva pomoć koja ispunjava određene standarde

Prva pomoć je deo osnovne opreme koju morate imati u svom vozilu u svakom trenutku. Ovaj komplet mora da bude tip “B” koji je po standardima SRPS Z.B2.001.

Veliki broj ljudi zaboravi da ovaj komplet ima određeni rok trajanja i da posle 5 godina mora da se zameni novim.

Ukoliko nemate komplet prve pomoći sa važećim rokom trajanja, možete dobiti kaznu u iznosu od 5000 dinara, a takođe je i potreban kako bi prošli tehnički pregled vozila.

#2 Svetloodbojni prsluk – pri napuštanju vozila na putu

Svaki vozač automobila, zbog lične bezbednosti, u svom vozilu mora da ima reflektujući prsluk. Ukoliko iz određenih razloga kao što su kvar na automobilu ili probušena guma, vozač mora da napusti vozilo i izađe na kolovoz, na sebi mora imati prsluk, a ovo osim za vozača važi i za sve ostale putnike u vozilu.

Iz tog razloga, preporučuje se držanje prsluka negde u kabini, a ne u gepeku, kako bi vam u svakom trenutku bio na dohvat ruke. Ovo je obavezna oprema zato što omogućava da vas ostali vozači na kolovozu lakše uoče na vreme, pogotovo ako je noć, magla ili pada kiša ili sneg.

#3 Sigurnosni trougao – pri prinudnom zaustavljanju

Sigurnosni trougao služi da na vreme obavestite druge vozače da je vaše vozilo prinudno zaustavljeno, kako bi vas oni bezbedno zaobišli. Ukoliko ste prinudno zaustavili vaše vozilo, pogotovo noću, na rizičnom mestu ili pri lošoj vidivosti na putu, prvo što treba da uradite je da upalite sva četiri migavca.

Zatim obucite reflektujući prsluk i izađite iz automobila kako bi postavili trougao na propisanoj udaljenosti od vašeg automobila. Ukoliko ste se zaustavili u naseljenom mestu, trougao postavite na udaljenosti od 10 metara od vašeg vozila, a ako ste u nenaseljenom mestu, na 50 metara.

#4 Rezervni točak – obavezan osim u određenim slučajevima

Rezervni točak je oprema koja vas može spasiti nebezbedne situacije na putu. Dok je ranije bilo obavezno da svaki automobil ima rezervni točak, on danas nije obavezan kod svih vozila.

Ne morate ga imati ukoliko vaš automobil ima run-flat gume koje obezbeđuju bezbednu vožnju sa izduvanom ili probušenom gumom ili sredstva za privremeno osbosobljavanje izduvanih guma kao što su sprej, pena u boci pod pritiskom ili komplet za popravku probušene gume.

Pnematik na rezervnom točku mora biti istih dimenzija i nosivosti kao kod onih točkova koji se trenutno nalaze na vašem automobilu. Iako nije obavezan kod svih automobila, ipak se preporučuje da ga posedujete za svaki slučaj, ukoliko dođe do neke veće štete od pucanja guma.

Dizalica za automobil, iako bez nje ne možete zameniti točak, ipak ne spada u obaveznu opremu.

#5 Uže ili poluga za vuču automobila

Iako uže za vuču automobila spada u obaveznu opremu, po Zakonu o bezbednosti saobraćaja, zabranjeno je vući neispravan automobil po autoputu i motoputu. Vuča je dozvoljena ukoliko je do kvara vozila došlo pri kretanju na autoputu i motoputu, ali jedino do prvog isključenja sa istih.

Po propisima, uže mora da omogući rastojanje između 3 i 5 metara pri korišćenju, a sajla do najviše 3 metra. Mora se nalaziti u svim automobilima koji su proizvedeni nakon 1. januara 1984. godine.

#6 Zimske gume i lanci za sveg – obavezne pod određenim uslovima

U toku zimskog perioda, potrebne su vam zimske ili all season gume na sva četiri točka. One su obavezne od 1. novembra do 1. aprila, ali samo ukoliko su sneg, led ili poledica na putu. Dubina šara na gumama mora biti najmanje 4mm. Ukoliko se vozite van naseljenog mesta, a na putu su sneg ili led, obavezno morate imati lance za sneg.

Iako su obavezne samo pod ovim uslovima, kako vas vremenske neprilike ne bi iznenadile i ugrozile vas i ostale učesnike u saobraćaju, preporučuje se svakako korišćenje zimskih guma u ovom vremenskom periodu.

#7 Evropski izveštaj o saobraćajnoj nesreći

Dužni ste da uvek u automobilu imate Evropski izveštaj o saobraćajnoj nesreći, a kazna za neposedovanje istog je između 10.000 i 15.000 dinara. On se popunjava u slučaju materijalne štete do 200.000 dinara, kada nema povređenih lica i kada su oba vozača saglasna ko je kriv za nesreću.

Olakšava čitav proces i prilikom saobraćajne nesreće koja ispunjava prethodne uslove, nije potrebno pozvati policiju. Ukoliko nemate Evropski izveštaj, možete ga nabaviti u osiguravajućim kućama ili uzeti od agencije za registraciju vozila.

Nadamo se da smo vam ovim tekstom razjasnili koju opremu u svakom trenutku morate imati u vašem automobilu ukoliko ste na teritoriji Republike Srbije. Ukoliko planirate put automobilom u neku drugu državu, postoji mogućnost da se propisi razlikuju, pa vam savetujemo da se raspitate o obaveznoj opremi koja je u njoj propisana.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.