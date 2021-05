Vlasnici polovnjaka mogu da odahnu – promene u Pravilniku o registraciji

U pravilniku koji 5. jula počinje da se primenjuje i od koga strahuju mnogi vlasnici vremešnih polovnjaka biće promenjena sporna odredba o ispunjavanju uslova za registraciju vozila koji se odnose na emisiju izduvnih gasova. Tako za kriterijum ne bi trebalo da bude uziman datum prve registracije vozila u Srbiji, već datum njegove proizvodnje.

Da se radi na izmenama i dopunama Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju Sputnjiku je potvrđeno u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Cilj je, kako napominju, da budu rešeni eventualni problemi prilikom obavljanja tehničkog pregleda vozila.

Promene u Pravilniku, vlasnici polovnjaka mogu da odahnu

U Ministarstvu napominju da je po nalogu ministra Tomislava Momirovića u toku analiza odredaba tog Pravilnika i da je od nadležnih institucija, Ministarstva unutrašnjih poslova i Agencije za bezbednost saobraćaja, zatražilo da dostave predloge za izmene i dopune Pravilnika. Radi rešavanja pojedinih spornih pitanja Ministarstvo je i u komunikaciji sa predstavnicima Mašinskog i Saobraćajnog fakulteta, navedeno je u odgovoru Sputnjiku.

A najspornija odredba Pravilnika usvojenog jula 2018. godine čija primena treba da počne 5. jula ove godine je upravo ta koja je u neravnopravan položaj stavila vlasnike automobile istog tipa i iste godine proizvodnje samo na osnovu toga da li su prvi put registrovani u Srbiji pre ili posle 1. marta 2014. godine.

Dva podjednako stara auta, različiti uslovi

Prema sadašnjim odredbama Pravilnika oni prvi put registrovani posle 1. marta 2014. morali bi na tehničkom pregledu da ispune znatno strože uslove koji se odnose na emisiju izduvnih gasova, čak i oni davno proizvedeni i bez katalizatora za izduvne gasove.

Predsednik Asocijacije tehničkih pregleda Vladimir Marinković za Sputnjik podseća da su sva vozila koja su uvožena u Srbiju od 2014. godine morala da imaju katalizator izduvnih gasova i o tome pojedinačnu potvrdu za to ovlašćenog Auto-moto saveza Srbije, ili Mašinskog fakulteta.

Stručna javnost se složila u oceni da je nelogično da za vlasnike dva ista automobila važe različiti propisi, samo zato što kategorizacija nije napravljena prema evro standardu ili godini proizvodnje, već prema datumu registracije.

Rešenje i za ovalnost, drugu problematičnu odredbu

Marinković ističe da su iz Ministarstva saobraćaja dobili najavu da će nesporazumi biti rešeni.

„To je unosilo veliku zabunu. Vozilo koje je na primer proizvedeno 1989. godine, a prvi put u Republici Srbiji registrovano 2015. godine, naravno da ne može da ima katalizator jer je proizvedeno bez njega. Ta nejasnoća u pravilniku će sada biti rešena. Vozila će biti posmatrana po datumu proizvodnje, a ne po datumu prve registracije u Republici Srbiji“, objašnjava Marinković.

Ko brine o autu mirno na tehnički

On očekuje da će to biti brzo rešeno i da kada budu otklonjene te nejasnoće, svi oni koji normalno održavaju svoj automobil, koliko god bio star, nemaju razloga za brigu, jer, kako ističe, Pravilnik nema retroaktivno dejstvo.

Za „juga“ za koga je 1987. godine dozvoljena granica ugljen-monoksida pri obrtaju motora u praznom hodu bila 4,5 odsto, ona je i danas tolika. U problemu će biti oni koji premaše taj procenat, kao i oni koji su od 2014. morali da imaju katalizatore na automobilima, a premaše gornju granicu ugljen-monoksida koja je 0,3 procenta. I naravno oni koji su u obavezi da imaju katalizator, a nemaju ga.

I to, kako napominje, nije ništa novo, to je tako i po sadašnjim propisima.

Katalizator je deo koji se menja

Na pitanje zašto ljudi skidaju katalizator on, pre svega objašnjava da je on deo vozila jako bitan za što manje zagađivanje vazduha.

„Kada na katalizator dođe izduvni gas on sadrži za nas štetne azotne okside, ugljen monoksid i štetne ugljovodonike. Prolaskom kroz katalizator dođe do katalize, odnosno promene sastava tog izduvnog gasa i te štetne stvari budu pretvorene u vodu, u ugljendioksid i u čist azot i to izlazi iz auta. I to je sve što radi katalizator“, ističe Marinković.

I kao i svaki drugi potrošni deo na automobilu, poput diskova, pločica za kočnice, filtera, guma, i katalizator se potroši i to u najvećem broju slučajeva posle 200.000 pređenih kilometara. Tačnije, začepi se zbog nataloženog otpada, auto lošije vuče i taj deo mora da se promeni.

Keramički katalizator je, kako ističe, deo koji danas nije skup. Naravno, ako vozite BMV neće biti 150 evra, dodaje on. Umesto da zamene taj deo neki su ga jednostavno odsecali pa su izduvni gasovi bez pročišćavanja završavali u vazduhu koji udišemo.

Neki su ga skidali da bi ga dobro unovčili jer su se u ranijim katalizatorima nalazili i plemeniti metali, pre svega paladijum.

Oko polovine neće moći da se bavi tehničkim pregledom

Od 5. jula će, praktično, samo striktno biti primenjene već postojeće odredbe, o merenju izduvnih gasova, za šta, kako kaže, nisu opremljena sva društva koja se bave tehničkim pregledom vozila.

„U ovom trenutku je aktivno negde oko 1100-1200 stanica za tehnički pregled na području Republike Srbije. Do početka primene pravilnika će biti otvoreno verovatno više od 500, ali u prelaznim odredbama samog Pravilnika piše da svi koji uslove rada upodobe novom pravilniku i predaju zahtev do 4. jula, imaju još 180 dana da MUP izađe na teren i proveri njihovu spremnost, odnosno da im izda novo rešenje“, napominje Marinković.

On očekuje da će do kraja godine na raspolaganju biti između 700 i 800 linija za obavljanje tehničkog pregleda, što bi trebalo potpuno da zadovolji potrebe našeg tržišta.

U Ministarstvu unutrašnjih poslova Sputnjiku je rečeno da je u Srbiji trenutno 2.191.748 registrovanih putničkih vozila.

(Sputnjik)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.