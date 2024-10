Vozači oprez: U velikom ste problemu ako ovako čistite staklo na automobilu

Stručnjak za automobile Robert Vebster objasnio je zašto je popularna metoda čišćenja stakla krompirom loša.

Stručnjak za automobile Robert Vebster upozorio je ljude da se klone viralnog TikTok trika. Ovaj trik, naime, omogućava da se vetrobranska stakla lako i brzo očiste. Potrebno je samo da za čišćenje koristite krompir.

Navedeno je da je krompir idealan za čišćenje vetrobranskog stakla automobila, kao i da pomaže sprečavanje zamagljivanja stakla, kao i sprečavanje kondenzacije.

Ali, ovaj trik donosi više štete nego koristi.

– Krompir sadrži skrob koji može ostaviti privremeni oblik zaštite na staklu koje odbija vodu. Ovo ga čini brzim rešenjem za kratkoročnu otpornost na vodu i pomoći će kiši da se otkotrlja sa vetrobranskog stakla bez ostavljanja tragova – rekao je Robert.

– Skrob bi takođe potencijalno mogao da smanji zamagljivanje jer stvoreni zaštitni sloj sprečava taloženje vlage na površini. Međutim, tu se prednosti završavaju – dodao je on.

– Poznato je da skrob za sobom ostavlja lepljivu supstancu, i iako to možda nije vidljivo od početka, vremenom će se nagomilati, posebno kada je površina izložena direktnoj sunčevoj svetlosti, prljavštini i drugim zagađivačima – otkrio je stručnjak.

– Ovo može dovesti do vetrobranskog stakla koje je zamrljano i prljavo, što može imati direktan uticaj na vidljivost i učiniti vožnju opasnom noću. U vlažnim i maglovitim uslovima rizik je još veći – upozorio je on.

On je naglasio i da su pozitivni efekti krompira kratkotrajni. Nakon što sloj skroba nestane, problemi sa zamagljivanjem i kondenzacijom će se verovatno vratiti.

Ako vetrobransko staklo nije pravilno očišćeno, ovi problemi mogu biti još ozbiljniji. Umesto da ponudi rešenje za problem, TikTok trik bi zapravo mogao da dovede do toga da vozači moraju češće da čiste svoja vetrobranska stakla, prenosi Express.

