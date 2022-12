Zašto neki vozači drže ključeve od auta umotane u foliju?

Možda niste obraćali pažnju, ali neki su sigurno primetili neki vozači ključ od automobila drži umotan u aluminijumsku foliju? Iako bi ovo moglo da izazove smeh, jer biste pomislili da je dobar humor, zapravo, reč je o realnosti i to iz jednog veoma važnog razloga.

Naime, jedan od često korišćenih sistema na savremeni automobilima jeste pristup putničkom prostoru bez ključa (keyless). Zahvaljujući tome, vozač ne mora da vadi ključ iz džepa da bi otključao brave u vozilu i pokrenuo motor.

Nažalost, u ovoj funkciji ne uživaju samo vozači, već i lopovi. Zašto pristup bez ključa prija lopovima? Ključ je potreban za otvaranje automobila. Ali signal koji on prenosi uvek se može „produžiti“.

Postupak je jednostavan. Jedan od lopova prilazi vratima stana i uz pomoć slušalice uhvati signal ključa koji se nalazi u džepu jakne okačene u hodniku. Tada se signal s prijemnika šalje na odašiljač koji se nalazi u džepu drugog lopova koji stoji uz automobil.

Auto reaguje na ovaj signal – vrata se otvaraju i motor se može pokrenuti. Upaljeni motor se neće ugasiti sam, čak i ako lopov sa slušalicom koji stoji pored vrata izgubi kontakt sa ključem. Auto će pokazati obaveštenje o nedostatku ključa, ali motor se neće ugasiti (to je zaštita u slučaju kvara ključa). Lopovi tako mogu bez problema da dođu do mesta gde će se automobil sakriti ili do destinacije gde će se rastaviti

Pre dve decenije pristup putničkom prostoru bez ključa spadao je u skupu opremu dostupnu uglavnom kupcima luksuznih automobila. Danas polako postaje standard, i pored krize sa čipovima. Ne zahteva doplatu u mnogim automobilima, često čak ni u onim iz B segmenta. To znači da bi vozači trebalo da znaju da se zaštite. Vozač može zaštititi ključ od krađe signala praktično besplatno. Dovoljno je uzeti malo aluminijumske folije iz kuhinjske fioke. Ovaj materijal dobro se nosi sa onemogućavanjem signala ključa i dopušta vozaču da ključ ostavi u jakni u hodniku i mirno ode na spavanje. Folija će sprečiti krađu metodom „relejne kutije“.

