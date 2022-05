Znate li koji brendovi automobila se najviše voze u Srbiji?

Bilo da upravo tražite koji je sledeći automobil koji ćete nabaviti, ili želite da budete informisani o novostima i trendovima na domaćem tržištu zbog svojih interesovanja koje gajite za industriju četvorotočkaša – članak koji smo vam pripremili će vas odlično informisati i odgovoriti na vaša pitanja!

Istražili smo koji se to automobili najviše voze u Srbiji, kako se kreće tržište novih, a kako polovnjaka i za koje se brendove naši stanovnici najviše odlučuju. U nastavku teksta predstavljamo vam sve što smo saznali o najpopularnijim automobilima u našoj zemlji.

Ovi brendovi automobila se najviše voze u Srbiji:

Polovnjaci i dalje prednjače na ulicama Srbije

Otkup polovnih vozila i automobila je u Srbiji u procvatu, a predviđa se da će to biti i u narednom periodu. Starost vozila u našoj zemlji u proseku je oko 14 godina, a prednjače zastavina vozila. Najstariji automobili se voze u južnom delu Srbije, dok prestonica ima najviši prosek godina što se tiče polovnjaka.

Prema AMSS podacima, najveći problem je što su ova vozila uglavnom tehnički neispravna. Čak 40% vozila na tehničkom pregledu imalo je neispravan kočioni sistem, a 18% automobila je imalo i problem sa ispravnošću sistema za upravljanje.

Kako u zapadnom svetu trendovi uglavnom idu na stranu sve novijih automobila, kako zbog visokog životnog standarda, tako i ekoloških razloga, reklo bi se da će se i u Srbiji sve više voziti novi automobili.

Međutim, podatak da je prodaja polovnih vozila u Srbiji porasla poslednjih godina prosečno za 20 do 40 % jasno pokazuje da će se ovde i dalje voziti stari automobili, a da će po svemu sudeći – trend ostati ovakav i narednih godina.

Najprodavaniji brendovi i modeli automobila u Srbiji

Najprodavanijih 10 modela novih vozila u Srbiji su: Fiat 500L, Škoda Fabia, Škoda Octavia, Fiat Tipo, Kia Sportage, Škoda Superb, Dacia Sandero, Hyundai Tucson, Toyota Corolla i Renault Clio.

Kada su u pitanju polovnjaci, kupci su najviše birali: Volkswagen Golf, Volkswagen Passat, Fiat Punto, Volkswagen Polo, Opel Astru, Opel Corsu, Audi A4, Renault Clio, Citroen C3 i BMW serije 3.

Dakle, vođstvo u novim automobilima ima Fiar, a u polovnim dobri, stari Golf. Istražimo temeljnije ove brendove automobila.

Fiat – novi omiljeni automobil u Srbiji?

Novi Fiat je sve prodavaniji, što se moze objasniti otvorenom fabrikom FIat-a u Srbiji, kao i povoljnijim uslovima za kupovinu. Kupovina ovog automobila sada je moguće po nižoj ceni od one koja je do sada bila prisutna, kada je Fiat dolazio iz uvoza.

Fiat nas je, osim cenom, osvojio svojom praktičnošću. Vrlo prilagodljiv automobil, Fiat može biti savršeni četvorotočkaš za manje porodice, koliko i za mlade. Odlično se snalazi u gradskoj gužvi, pa ne čudi što je njegova popularnost na najvišem nivou u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.

Najviše se vozi Fiat Punto, a možemo očekivati da će prvi električni automobili koji će se voziti u Srbiji takođe biti sa potpisom brenda Fiat. Naime, Stellantis kompanija, u čijem je vlasništvu Fiat, najavila je da će u svojoj kragujevačkoj fabrici primeniti novu platformu za električna vozila. Proizvodnja počinje 2024. godine!.

Volkswagen Golf – zbog čega ga volimo?

Jednostavan za održavanje, s obzirom da svaki bolje opremljeni servis nudi i rezervne delove za ovaj automobil, praktičan za vožnju u haotičnom saobraćaju, a vrlo korektnog izgleda, Golf je stanovnike Srbije osvojio već svojim prvim pojavljivanjem. Od čuvenog “Keca” do najnovijeg “Golfa 7”; on je jedan on modela koje ćemo najčešće videti u voznom parku Srbije.

Golf je, prema svetskim statiskitkama, jedan od najprodavanijih automobila ikada, a mnoge stručne liste svrstavaju ga i u “najvažnije automobile ikada proizvedene”, u kontekstu visoke popularnosti.

S obzirom na to da je Golf vrlo kvalitetan auto, ne čudi što je ovaj auto jedan od najprodavanijih polovnih modela zemlji.

Škoda – novi BMW?

Na našim putevima od novih automobila popularne su marke: Škoda, Toyota, Kia i Renault.

Znate kako je nekada BMW važio za statusni simbol u vidu automobila? Možemo reći da je danas to Škoda – brend koji modelima koje lansira izaziva opšte oduševljenje ljudi sa naših prostora.

Nemci su poznati po dominantnoj automobilskoj industriji u celom svetu. Škoda je jedan od pravih reprezenata nemačke tehnologije. Nemački inženjering je znan po preciznoj proizvodnji sa vrhunskim kvalitetom. Srbi zaista vole Škoda automobile, a sve zahvaljujući poznatom “nemačkom kvalitetu” koji je odigrao ključnu ulogu u razvoju kompanije širom planete.

Bezbedan, elegantan i beskompromisno “moćan”, brend Škoda lako je osvojio naše prostore!

U potrazi ste za novim automobilom?

SIgurni smo da vam je ovaj tekst pomogao da saznate više o kretnji trendova u ovoj niši. Razmislite o Fiat-u, Golfu i Škodi, jer sigurno stotine hiljada domaćih vozača znaju zašto ih biraju!

Naravno, opsežnije se informišite i o drugim brendovima, ispitajte tržište i izbor prilagodite svojim mogućnostima i ceni.

