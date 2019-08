3 nepopravljive greške u vaspitanju dece, pravite li ih i vi?

Verujete da iz nežnosti ništa dobro neće izaći, jer deci je potrebna samo dobra disciplina?

Psihologe veoma često ljudi pitaju kako osobe postaju manipulatori.

Svaki roditelj plaši se da ga baš ta sudbina ne zadesi; najveća mora mame i tate jeste da njihov slatki anđeo jednog dana ne postane okrutni egoista ili narcis koji će manipulisati ljudima dok ne dobije šta god poželi ili im slomi srce.

Koren ovog problema leži u detinjstvu. Porodični psiholog Aleksandar Šakov otkrio je najčešće greške roditelja u vaspitanju zbog kojih deca postaju manipulatori!

1. Nedoslednost

Danas je važna jedna stvar, sutra druga, prekosutra treća. Danas ovo može, sutra to isto ne može. Na kraju, sve je važno. Ili je sve nevažno. Ovo je najbolji način da u startu uništitestabilnost deteta i sposobnost da shvati šta je važno. Brzo uči da je nedoslednost u osećanjima, rečima i obećanjima sasvim normalan način života.

2. Emocionalna hladnoća i okrutnost

Verujete da iz nežnosti ništa dobro neće izaći, jer deci je potrebna disciplina. Zahtevate od njih što više možete. Ne obraćate pažnju na to da su oni samo mala deca. Verujete da su to samoizgovori za kukavice. Smatrate: Što strožije sa decom, to bolje. Mislite da je u redu tući decu. Zbog svega toga, i oni sami kasnije postaju hladni, okrutni i nasilni manipulatori koji misle samo na sebe.

3. I sami ste manipulator

U grob ćeš me oterati! Završićeš u sirotištu! Zvuči poznato? Što se dete više plaši da ćete ga ostaviti, manje će želeti da stvori bliske veze u budućnosti. Nikome neće verovati, niti će ikoga istinski voleti. Savršen preduslov za manipulatora!