7 znakova da ste dobar roditelj

Roditelji se danas često pitaju da li dobro vaspitavaju svoju decu. Klinički psiholog Nadin van der Linden otkriva znakove dobrih roditelja.

Ovo su znaci dobrih roditelja:

1. Dete pokazuje različite emocije pred vama

Ponekad je detetu jako teško kad se nađe u vrlo emotivnom periodu. Možda vam se ponekad čini da nema potrebe da dete izražava sve svoje emocije pred vama, ali sposobnost deteta da vam pokaže ljutnju, tugu ili strah je dobar znak jer se oseća sigurno uz vas. Veoma je zabrinjavajuće kada dete skriva svoja osećanja pred roditeljima. Često je to znak velikih problema u odnosu. Pokušajte izbeći da se dete zatvara i ne ometajte izražavanje njegovih osećanja. Umesto toga, obratite pažnju i budite zahvalni zbog toga.

2. Dete vam dolazi kad se povredi ili suoči sa nekim problemom

Znamo da roditelji rade odličan posao kada im dete dolazi jer ima određene probleme. To znači da ste osigurali sigurnu luku u koju dete dolazi kada mu treba pomoć. Dobar način podsticanja ovoga je slušanje problema i širom otvorene ruke bez obzira čini li vam se problem mali ili veliki. Vaš odnos će biti otvoren za komunikaciju o stvarima koje su teške u životu.

3. Dete može razgovarati o mislima i osećajima bez straha

Ovo je pozitivan znak prihvatanja otvorenog i fleksibilnog odnosa. Neki roditelji nesvesno ograničavaju komunikaciju sa svojim detetom kroz svoje ponašanje, kao što je preterano reagovanje na misli ili osećaje koji im se ne sviđaju ili one koje dovode u pitanje njegovo ponašanje kao roditelja. Drugi roditelji su toliko krhki da ih deca ne žele opteretiti svojim mislima i osećajima. Možete podržati misli i osećaje deteta bez obzira na to ko ste vi. Ako vam je potrebna dodatna podrška, učinite to s odraslom osobom, ali ne sa detetom.

4. Vaša povratna informacija nije kritična ili ne etiketira dete

Dobri roditelji ne daju kritike o ponašanju i izbegavaju oznake poput „loš“, zločest“, „pohlepan“ i „lenj“. Ako je vaše dete pojelo sve čokoladne keksiće pre nego ih je podelio s drugima, dobra mama će se fokusirati na ponašanje.

5. Podstičete detetove interese i talente

Razvijanjem interesa i talenata dete razvija veštine i postiže rezultate. Možete pozitivno angažovati decu kroz tinejdžerske i rane godine života. Divno je napredovati u nečemu što volite. Ponekad, roditelji upravljaju detetovim interesom kako bi ispunili svoje snove i potrebe. Kada prisilite dete da radi nešto zbog ličnih interesa, sve može da propadne, čak i kada izgleda da sve ide dobro. Takvi postupci mogu učiniti da se dete oseća neuspešno. Isto tako, ako ne uspe, a iza njega je narcistička roditeljska ambicija, deca nose teret razočaranog roditelja i vlastitog razočaranja.

6. Stvarate granice kako bi dete bilo sigurno

Dobri roditelji usmeravaju ponašanje deteta postavljanjem granica i ograničenja. Deca bez granica i pravila često upadaju u nevolju ili su izgubljena. Granice pomažu da se osećaju voljeno i cenjeno, čak i ako ponekad ne vole granice. Neki od primera dobro postavljenih granica su: rutina spavanja i pristojno izražavanje prema članovima porodice.

7. Ispravljate svoje greške

Biti u stanju popravljati odnos s detetom znak je dobrog roditelja. Ako vičete, preterali ste s reakcijom, vrlo je važno popraviti taj odnos. Razgovor s detetom može vam pomoći da rešite situaciju, objašnjavajući da i vama treba pomoć oko svojih osećanja. Iako je vrlo primamljivo tražiti znakove uspešnog roditeljstva u stvarima kao što su: nivo čitanja, jede li zdravu hranu, pobeđuje li u fudbalu i sl., uspešno roditeljstvo znači pružanje sigurne luke za vaše dete. To stvara mesto iz kojeg dete može napredovati. Sastoji se od trajne veze koja ne zavisi od rezultata, nego od ljubavi, poštovanja i povezanosti. To zapravo znači da si odličan roditelj.

