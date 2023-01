Deca koja rade ove stvari postaće uspešni i srećni odrasli ljudi, tvrde psiholozi

Jednom kad postanemo roditelji često zaboravljamo da je ljudski grešiti. U našoj dobronamernoj želji da odgojimo savršeno srećnu i uspešnu decu prečesto poistovećujemo njihove greške s neuspehom. Međutim istraživanja pokazuju da određene stvari koje rade deca, a nisu toliko hvaljene kao ispravne, mogu biti ključne za njihov budući uspeh u kasnijoj dobi, piše Your Tango.

Prave nered

Bez obzira na to skakuću li po baricama, neuredno jedu ili crtaju po zidovima, psiholozi govore da moramo dopustiti deci da stvaraju, eksperimentišu i zabavljaju se. Naime, istraživanja su pokazala da ova navika kod dece zapravo može povećati serotonin, smanjiti nivo stresa i gojaznost, ojačati imunitet i poboljšati kvalitet sna. Jedna studija čak je pokazala da deca koja su sklona “neurednim“ aktivnostima postaju uspešniji odrasli ljudi od svojih vršnjaka koji to nisu.

Ponekad dobiju loše ocene

Svi smo čuli za roditelje koji svojoj deci pišu domaće zadatke ili umesto njih završavaju školske projekte, ali istraživanja su pokazala da kad god radimo nešto umesto deteta što bi bez problema moglo da napravi i samo, detetu doslovno oduzimamo moć, usađujući kod njega lenjost i osećaj bespomoći. Isto tako, uspeh u školi bez izazova ostavlja dete manje sposobnim za razvoj i uspeh u kasnijoj dobi, tvrdi ugledni istraživač Kerol Dvek.

Ponekad se povuku i slede društvo

Naša deca žele da se uklope u sredinu u kojoj se nalaze i to je dobra stvar jer pokazuje da će u kasnijoj dobi biti uspešni. Naravno, to zavisi i od gomile koju prate. Ako pretražuju neprikladne veb stranice ili odluče da se pridruže grupi tinejdžera koji misle da su cigarete kul stvar, stanite tome na put. Ipak, ponekad su najbolji prijatelji našeg deteta oni koji ga zapravo štite od loših odluka, tvrde stručnjaci i dodaju da su deca, ako ih pravilno vaspitate od najranijeg detinjstva, obično i te kako sposobna da shvate šta je za njih dobro, a šta nije. Potrebna je velika roditeljska hrabrost da ih pustimo da budu svoji, ali ponekad je nužno pustiti decu da odlučuju i iskuse posledice donošenja sopstvenih odluka.

Oblače se neobično

Istraživanja pokazuju da deca u određenom dobu koriste odeću kako bi izrazila ko su i zato roditelji treba da im dopuste da nose šta god žele, sve dok je to za njih sigurno i izgleda, barem donekle, pristojno. Omogućavajući im da sami odlučuju o oblačenju, koliko god neobično ono bilo, deci dajemo do znanja da je njihovo mišljenje važno i da ga poštujemo što će mu dobro doći u odrasloj dobi jer će njegovo samopouzdanje biti jače, donosi Your Tango.

