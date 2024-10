Deset stvari koje ćete razumeti tek kada postanete roditelj

Kada postanete roditelj, svet se potpuno menja i sva energija koju posedujte usmerena je prema vašoj bebi. Naučno je dokazano da razgovor s bebama od rođenja može uticati na razvoj njenog mozga. Bright Side je želeo da oda počast svim roditeljima pa je izdvojio nekoliko stvari koje samo oni mogu da razumeju.

Osećate beskonačnu ljubav prema svom detetu

Skoro svi roditelji kažu da taj osećaj možete razumeti samo ako postanete roditelj. U isto vreme, ne treba očekivati da ćete biti preplavljeni ljubavlju od prvog susreta. Iako postoje određena istraživanja koja dokazuju da hormon po imenu oksitocin jača vezu između majke i deteta. Možete biti previše iscrpljeni kako bi je u početku potpuno osetili.

Ovaj će vas osećaj postepeno preuzimati iz dana u dan. Poznati glumac Majk Majers rekao je da osećaj koji roditelji imaju prema detetu blizak onom kada se prvi put zaljubiš s dvanaest godina, ali se u ovom slučaju pojavljuje svakog dana.

Zaboravite šta je dobar san

Istraživanje sugerišu da novopečeni roditelji ne spavaju redovno sve do šeste godine dečjeg života. Zvuči pomalo strašno, ali kada pogledate u oči svoje malo čudo koje želi vašu potpunu pažnju i brigu, svi problemi će nestati i pomoći će vam da iskusite najbolje strane roditeljstva.

Shvatate koliko je dojenje u javnosti zaista potrebno

Stalno se vodi debata o tome treba li žene da doje u javnosti. U nekim državama ovo je pravo zaštićeno zakonom, dok se u drugim žene i dalje stide dok to rade i dobijaju poglede okolne. Kada postanete roditelj, ovaj čin vam izgleda lepo i prirodno pa sva druga mišljenja postanu apsolutno nebitna. Jednostavno ćete hraniti svoju bebu gde god i kad god ona to želi. I to uvek i svuda treba da bude tako.

Imate loš osećaj kada primetite da u kući vlada potpuna tišina

Ovo zvuči jako poznato, naročito za roditelje koji imaju dvoje ili više dece. Deca su jako kreativna i mogu uništiti sve što im je nadohvat ruke, bez bilo kakve buke. Zato ste uvek na oprezu kada su u pitanju ti trenuci tišine.

Stalno osećate „majčinsku krivicu“

Jesam li dobra majka? Radim li sve kako treba? Ova će vas pitanja najverovatnije stalno pratiti i činiće da se osećate krivom. Nema načina da ih izbegnete, nekolicina roditeljskih blogova i članaka na koje možete naići na internetu, mogu samo učiniti da se osećate gore. Ništa nije uzalud, samo kontrolišite svoju anksioznost.

Ne možete da prestanete da govorite o svojoj deci

Dok još nemate naslednike, roditelji koji govore samo o svojoj deci sigurno su vam prilično iritantni. Međutim, kada dobijete dete, svet vam se okreće naopačke. I najnebitnija stvar na planeti koju vaše dete uradi može vam puno značiti pa ćete zbog toga poželeti da podelite taj osećaj sa svima oko vas.

Stalno se borite s decom oko hranjenja

Vreme za obrok će se najverovatnije pretvoriti u pravu svađu između vas i vašeg malog anđela. Ova borba ne poznaje kompromis. Vaše će dete ili odbiti hranu ili će biti prekriveno istom. Ne živcirajte se, pustite dete da istraži šta je to mama spremila za jelo.

Napokon počinjete da razumete i cenite sopstvene roditelje

Svi smo imali dobre i one manje dobre trenutke kada je u pitanju veza s roditeljima. Kada i sami postanemo roditelji, počinjemo da gledamo stvari iz drugog ugla. Roditeljstvo nije lako, ali mame i tate daju sve od sebe. Vaši su roditelji verovatno pravili greške dok su vas odgajali, ali to ne znači da ne treba da ih cenite i poštujete.

Menjate pelene bez gađenja

Zvuči prilično nerealno kada prvi put čujete da se roditelji ne gade ove radnje, ali iznenadićete se koliko se roditelji brzo naviknu na neprijatnost menjanja pelena. Samo bace pogled na preslatko stvorenje i pitaju se: „Može li biti slađe?“

Stalno kupujete nove stvari svojoj bebi, umesto sebi

I pre rođenja vaše bebe, počećete da osećate potrebu da joj kupujete nove i lepe stvari. Dogodiće vam se da krenete u šoping kako bi sebi kupili nove stvari, ali ćete na kraju ipak zaboraviti na sebe i kupiti preslatke male stvarčice za bebu. Ovo će se događati često i nećete žaliti ni sekunde.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com