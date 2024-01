Jedna osobina kod deteta pokazuje da ima najviše šanse da se obogati kad poraste

Zamislite da se od vas traži da pogledate odeljenje šestog razreda i predvidite koji će učenici zarađivati najviše kao odrasli. Koju decu biste izabrali? Da li biste se opredelili za decu sa svim peticama? Stidljivu deca koja žele da udovolje? Decu koja se bave sportom?

Ako ste izabrali neku od ovih grupa, verovatno grešite: prkosna deca koja krše pravila mogu biti sigurnija opklada, prema 40-godišnjoj studiji objavljenoj u Developmental Psichology, a prenosi Psychologytoday.com.

Kršioci pravila zarađuju najviše novca

Godine 1968. istraživači su počeli da proučavaju 12-godišnje učenike koji su bili u šestom razredu. Ispitivali su uticaj njihove inteligencije, karakteristika, ponašanja i socioekonomskog statusa svojih roditelja.

Zatim, 40 godina kasnije, pratili su te učenike. Nije iznenađujuće da su oni koje su nastavnici opisali kao „studiozne“ verovatnije imali prestižne poslove. Ali studiozna deca nisu zarađivala najviše novca u odraslom dobu.

Najviše su zarađivali „nestašna deca“. Deca koja su prekršila pravila i prkosila roditeljskom autoritetu postala su kao odrasli ljudi sa najvećim prihodima.

Zašto oni koji krše pravila zarađuju više

Autori spekulišu da je jedan od razloga zašto su se 12-godišnji kršioci pravila možda pretvorili u odrasle osobe sa većim prihodima taj što se nisu plašili da pregovaraju o višim platama ili povišicama.

Autori sugerišu da je još jedan mogući razlog zašto kršioci pravila više zarađuju zato što cene konkurencija. Umesto da brinu o slaganju sa drugima, možda će biti više zainteresovani za unapređenje sopstvenih interesa.

Autori nisu mogli da isključe činjenicu da su neki od onih sa visokim primanjima mogli neetički zarađivati za život. Ali studija nije pronašla nikakve dokaze da su se učesnici uključili u ovu vrstu ponašanja.

Druge studije podržavaju ideju da nekonformisti mogu imati jasne prednosti u životu. Studija 2012 objavljena u Journal of Personaliti and Social Psichologi utvrdila je da prijatni pojedinci zarađuju manje od drugih. Druga studija, The Illinois Valedictorian Project, otkrila je da je manja verovatnoća da će odlikaši postati milioneri nego njihovi vršnjaci. Srednjoškolski govornici su se dobro snašli na koledžu i ostvarili su prestižne karijere, ali nije verovatno da će biti ljudi sa najvećom zaradom u svojim razredima. U svojoj knjizi Barking Up the Wrong Tree, Erik Barker citira studiju i piše: „Škola nagrađuje ljude koji se pridržavaju pravila, a ne ljude koji uzdrmaju stvari“.

Deca koja su spremna da prekrše pravila postaju preduzetnici, inovatori i milioneri.

Kanališite dečji prkos u nešto pozitivno

Ako odgajate prkosno dete, možda ćete naći utehu u saznanju da njegovo ili njeno kršenje pravila može biti prednost. Naravno, poželećete da usmerite detetovu energiju u nešto pozitivno kako biste bili sigurni da će postati pionir koji ne brine da li će svima ugoditi, za razliku od kriminalca koji zanemaruje autoritet. Umesto da mu uništite duh, pomozite detetu da svoju spremnost da ide suprotno pretvori u prednost. Naučite ga empatiji, tako da bude ljubazno i brižno, i ukažite mu na posledice ode li predaleko.

Ali nemojte obeshrabriti dete da prekrši pravilo ili dva kada zapravo nikoga ne povredi. Mogao bi da izraste u mentalno jaku osobu koja se ne plaši da prekrši pravila kada bi to učinilo svet boljim mestom.

