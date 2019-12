Lekari u čudu: Majka na svet donela blizance različite boje kože (foto)

Stejsi Omirin (30) rodila je dva dečaka u razmaku od nekoliko minuta, a njihov izgled zaprepastio je i doktore i roditelje.

A mother from Lagos, Nigeria has twin boys and one is black and the other is white https://t.co/jPsmr9eUmS

Naime, iako su i Stejsi i njen muž tamne puti, jedan od dečaka, koga su nazvali Dejvid, rodio se sa belom kožom i zlatnom kosom! Njegov brat Danijel, pak, povukao je na tatu i mamu i ima tamnu kosu i kožu.

Ispostavilo se da da Dejvid ima albinizam i da je on uzrok ovoj nesvakidašnjoj pojavi.

Kako kaže njihova majka, blizanci su prava atrakcija gde god se pojave i da je svi pitaju čije je drugo dete, prenosi Dejli Mejl.

“Kada im kažem da su obojica moji, misle da se šalim. I razumem ih jer sam i ja sama bila iznenađena kada sam ih videla. Kada mi je doktor rekao da moja deca nisu identična, nisam znala na šta misli. Ali kada mi ih je doneo u naručje i kada sam videla razliku u boji kose i kože, nisam mogla da verujem. Sve do trenutka njihovog rođenja nisam znala da su toliko različiti”, ispričala je ova majka iz Nigerije, prenosi “Daily Mail”.

How sweet is this? Exclusive for @TheSun on these adorable twins from Nigeria – one born black and one born white. @SWNS https://t.co/D0SR5WEMPk

— Jack Longstaff (@jlongstaffnews) December 6, 2019