Majci su zbog ove fotografije bebe pretili smrću, a onda je otkrila zašto je to uradila

Majka šestoro dece iz savezne države Ohajo suočila se s verbalnim nasiljem i pretnjama smrću nakon objave fotografije na kojoj se pohvalila “pirsingom“ na obrazu svoje ćerkice.

An Ohio mom caught flak for a picture of her baby with a pierced cheek https://t.co/NfdU9UM3bx pic.twitter.com/wJL0OgwoGw

— Intl. Business Times (@IBTimes) July 7, 2017