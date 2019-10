Mama ostavila sina samog 45 sekundi, nije mogla da veruje gde ga je pronašla (video)

Mnogi roditelji dobro znaju da može biti itekako opasno ostaviti decu bez nadzora na samo par sekundi, ali jedna mama morala je hitno da ode u WC i odlučila je sina Samujela ostavi u sobi.

Been together since 4pm, no problems. I go to the bathroom ONCE 45 seconds in, and I have to rush out to this: pic.twitter.com/AN1iaZYe2k

— Madeline (@madelaneeee) September 27, 2019