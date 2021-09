‘Najgora mama ikada’ ili su ljudi samo zli? Evo šta je uradila

Neimenovana majka iz Velike Britanije šokirala je svojom objavom mnoge članove foruma na portalu za roditelje Mumsnet kad je iskreno napisala da je toliko očajnički morala do toaleta da je svoju 3-godišnju ćerku ostavila samu u parku. Napisala je da je njena djevojčica vrlo samostalno dete i bila je sama samo dva minuta.

Iz njene priče da se zaključiti da je njeno dete i prilično neposlušno, a ona kao majka previše popustljiva. Njih dve su zapravo su zajedno poče u javni WC u parku, ali devojčica je ignorisala majčinu molbu da je sačeka u toaletu dok ova obavi nuždu. Istrčala je sama napolje i otišla da igra u parku.

– Rekla sam joj da me čeka, a ona je odgovorila: ‘Ne’ i otrčala. Viknula mi je da ide na tobogan. Bile smo već puno puta tu pa je znala gde se nalazi. Morala sam u toalet pa se dva minuta igrala u parku bez nadzora – napisala je i pitala druge roditelje što bi oni uradili na njenom mestu.

Naravno, nije potrajalo dugo i krenuli su da je kritikuju, nazivajući je lošom majkom i optužujući da je svoje dete dovela u opasnu situaciju. Ovo su neki od komentara:

‘Nikad to ne bih uradila. Dovoljan je samo trenutak da neko ugrabi dete’, ‘Otmice se dogode jako brzo, a osim toga, mogla je da padne s visokog tobogana ili otrči negde da više ne možete da je pronađete’ ‘Niste smeli da je ostavite samu. Mora da nauči da ne može da pobegne kad joj kažete da ostane s vama. Drugi put je odvedite sa sobom u kabinu WC-a i zaključajte vrata’ ‘Gospode Bože, nikad! Nije stvar u tome koliko se ona oseća prijatno na tom području ili u onome što radi, problem je u ološu koji vreba decu’ ‘Osim očiglednih sigurnosnih problema, dete od tri godine ne bi trebalo biti to koje odlučuje’, ‘Vi ste joj roditelj, ona ima samo tri godine. Ne smete NIKAD da dozvolite da beži, ne sluša i radi šta ona želi’ ‘To je stvarno loše roditeljstvo! Ako je već pobegla, trebalo je da potrčite za njom i vratite je.’

Bilo je i roditelja koji su imali više razumevanja:

‘Događa se. Ja sam sa svojim sinom išao istim putem stotinu puta. Svaki put bi se zaustavio i čekao da dođem pa bismo zajedno prešli ulicu. Ali, jednom nije stao već je samo projurio biciklom preko ulice. Imali smo sreće da je sve dobro prošlo.’

‘Pobegao mi je, a ja sam trčala za njim i vrištala. Odvukla sam natrag. Posle sam ga pitala zašto je to uradio, a on je odgovorio da je zaboravio mamu. Nikad to neću zaboraviti, ne možete verovati mališanima čak ni kad su vrlo razumni, ipak su još samo deca.’, prenosi Dejli Mejl.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.