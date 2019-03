Otac postavio fotografiju bebe, u poruci dobio dijagnozu da dete ima ozbiljnu bolest

Postoji mnogo loših priča vezanih za deljenje fotografija dece na društvenim mrežama, kao i onih o samouspostavljanju dijagnoza putem inetrneta. Ovaj slučaj ipak pokazuje da sve to zajedno u kombinaciji ponekad može da spase zdravlje i život. Ispostavilo se da je deljenje fotografije koju je ceo svet mogao da vidi bila najbolja odluka koju je novopečeni otac do sada doneo u životu.

Jedan novopečeni otac je objavio fotografiju svoje ćerke nastalu odmah posle kupanja na društvenoj mreži. Međutim, anonimna osoba koja se predstavila kao doktor je dijagnostikovala devojčici veoma ozbiljnu bolest.

Komentar koji je pročitao ga je na smrt prepao. Žena koja je objasnila da je doktor po struci je primetila da devojčica ima žućkaste beonjače i da joj je takva i boja lica. Na osnovu toga je dijagnostikovala žuticu i uputila oca kod pedijatra.

Roditelj je odmah uzeo dete u ruke i otišao kod pedijatra. Ispostavilo se da je dijagnoza koju je dobio od žene sa Interneta potpuno tačna. Novorođenče je zapravo patilo od fiziološke žutice. To je jako često stanje za tek rođene bebe, ali se nikako ne sme ignorisatim prenosi Telegraf.

Naime, kada se javi fiziološka žutica za to je odgovoran zadužen bilirubin, žuto-zeleno jedinjenje koje nastaje razgradnjom hemoglobina iz naših crvenih krvnih zrnaca. On se u jetri preradi i izluči u žuč, zatim se žuč luči u početni deo tankog creva, pa se stolicom eliminiše. Vrednosti bilirubina kod fiziološke žutice u ovom uzrastu su i do 10 puta veće nego kod odraslih. To se dešava zato što se bebini eritrociti više raspadaju i oslobađaju bilirubin. Takođe, u ovom uzrastu jetra je nezrela i ne može da preradi povećane količine bilirubina.

Zapuštena žutica kod novorođenčeta može da se zakomplikuje i da postane čak opasna po život i razvoj deteta u budućnosti. Kada dete ima fiziološku žuticu, to je znak da mu jetra ne radi kako treba, a ukoliko se bolest ne tretira, može doći do narušavanja lučenja čak i albumina koji remeti apsorpciju proteina, pa bolest može dobiti ozbiljne razmere.

Kada se na vreme primeti fiziološka žutica, najbolje posle drugog ili trećeg dana novorođenčeta, dovoljno je da dete provede pola sata dnevno pod lampama u inkubatoru. Ukolliko vrednost bilirubina nije mnogo visoka, žutica se može lečiti i izlaganjem deteta suncu (dete se potpuno raspremi i stavi se pored prozora na blagu sunčevu svetlost). Pored toga, dete bi trebalo redovno dojiti i davati mu dodatno i vode.