Ova imena su toliko ČUDNA da je sud zabranio da ih roditelji daju deci

Davanje imena detetu je vrlo lična stvar, a danas je samo nebo granica kad je u pitanju inspiracija.

Ako pogledate liste najpopularnijih imena, jasno je da se u modu ponovo vraćaju tradicionalna i „staromodna“ imena, a jedino ograničenje je zakon. Verovali ili ne, u nekim zemljama određena imena su zabranjena nakon što su roditelji pokušali da ih daju svojoj deci.

1. Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116

Teško je poverovati, ali neko je izjavio da bi ovo ime trebalo da se izgovara kao Albin. Roditelji iz Švedske su ime osmislili u znak protesta zbog kazne koju su dobili jer sina nisu imenovali pre petog rođendana.

2. Cijanid

Mama iz Velsa inspiraciju je pronašla u mračnom istorijskom razdoblju. Kako je objasnila, cijanid je otrov koji je ubio Adolfa Hitlera pa je htela ćerku da nazove po toj supstanci.

3. Princ Vilijam

Vojvoda od Kembridža nije zaštitio svoje ime, već su roditelji u Francuskoj došli na ideju da sina nazovu Princ Vilijam, ali su im to vlasti zabranile zbog straha da će to dovesti do ismevanja deteta.

4. Nutela

Roditelji su hteli svoju devojčicu da nazovu Nutela, ali im je sud u Francuskoj to zabranio. Na kraju nosi ime Ela zbog čega će verovatno biti zahvalna francuskim vlastima.

5. @

Kina je zabranila roditeljima da sina nazovu @. Njihova ideja je bila da se ime izgovara „ai-ta“, što znači „voleti ga“, ali kineske zvaničnike nisu impresionirali.

6. Robokap

Na poslednjem mestu nalazi se ime Robokap koje su zabranile vlasti u Meksiku nakon što su se roditelji pojavili sa željom da to ime daju svom sinu.