Ovo je idealno vreme kada bi deca trebalo da odu na spavanje

Mnogi roditelji se često suočavaju sa dilemom kada je pravo vreme da njihovi mališani odu na spavanje. Odlazak u krevet za decu može biti izazov, ali uz pravi pristup i doslednost, deca mogu da usvoje rutinu koja će im omogućiti da spavaju celu noć.

Za početak, preporučljivo je da deca idu na spavanje oko 19 časova i da se probude u 7 ujutru. Ovaj vremenski okvir može pomoći deci da se dovoljno naspavaju i započnu dan sa dovoljno energije. Međutim, svako dete je jedinstveno, pa će možda biti potrebno prilagoditi vreme spavanja u zavisnosti od potreba deteta. Preporučuje se da deca od 9 meseci spavaju oko 12 sati, a isto toliko treba da budu budna. Ovaj ritam spavanja može biti od koristi do sedme godine, odnosno do trenutka kada dete krene u školu.

Ponekad, međutim, deca postanu izuzetno umorna, posebno kada krenu u vrtić, jer njihovo novo okruženje može biti veoma stimulativno. Ako dete drema tokom dana, to može uticati na njegovu noćnu rutinu. Deca često prestaju da spavaju popodne do 4 godine, što može dovesti do noćnog buđenja ili ranijeg ustajanja.

Ako dete posle vrtića dođe kući veoma umorno, velika je šansa da će zaspati u kolima ili odmah po povratku kući. U ovim slučajevima, pomeranje vremena za spavanje na 18 časova može pomoći detetu da lakše zaspi i bolje spava tokom noći.

Rutina spavanja je važna ne samo za decu, već i za roditelje. Kada deca imaju ustaljen ritam, roditelji imaju dovoljno vremena za odmor i obavljanje drugih obaveza. Iako to možda zvuči sebično, važno je da roditelji budu dobro odmorni kako bi mogli da pruže najbolju podršku svojoj deci.

