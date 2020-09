Roditelji bebu od dve nedelje odvikli od pelena (video)

Mnogi postupci novopečenih roditelja iznenade (najčešće neprijatno) korisnike interneta, a jedan takav podelili su nedavno Montana Louer i Tom Lindvud, mama i tata sada devojčice Blu.

Oni su, naime, otkrili da su koristeći „eliminacionu komunikaciju“ uspeli da dvonedeljnu ćerkicu odviknu od pelena. I ne samo to, devojčica s devet meseci već zna kako da koristiti nošu.

Ovaj australijski par kaže da eliminaciona komunikacija uključuje čitanje bebinih signala da mora u WC, čime se preskače potreba za pelenama i ohrabruje naučeno ponašanje. Tata Tom tvrdi da roditelji, jednako kao što počinju da prepoznavaju znakove da je beba gladna, istom tehnikom mogu naučiti da prepoznaju kad mora da piški ili kaki, a Montana je na videu objavljenom na Jutjubu ispričala da joj se „ideja isprva činila ludom“, ali da zbog nje nisu morali da kupuju pelene otkako je mala Blu napunila dve nedelje!

Navodno je tokom jednog dana, kad se Tom zaista posvetio tome da ćerkicu stavi na nošu svaki put kad mu se činilo da joj je vreme, Blu naučili i da koristi istu. Od tada, kažu, mala ih samo pogleda kad želi u toalet i oni je stave na nošu. „Bebe su rođene apsolutno bez prethodnog znanja kako odnosno gde se obavlja nužda pa ako ih ne naučimo da se to radi u pelenu, ne moramo ih kasnije ni odvikavati od pelene“ kaže Montana, a oboje svim roditeljima preporučuju metodu eliminacione komunikacije. „Ima smisla u tome da se dete odmah nauči kako da ide na WC“.

Kako su pelene ne samo „luksuz nego i neekološke“ i drugim roditeljima su svetovali da urade isto, odvoje jedan dan koliko je bilo potrebno da i Blu nauči da u toalet ide najpre u plastičnu posudicu nakon čega je samo trebalo da čitaju signale koje im beba šalje. „Pogledala bi nas kao da kaže: Idem sada na nošu, odvedi me do noše. Što je bilo stvarno slatko jer je imala dve nedelje kad se to dogodilo, bilo je neverovatno.“

