Roditelji, oprez: Ovih 10 gestova UNIŠTAVAJU psihu dece!

Obratite pažnju.

Verovali ili ne, naučno je dokazano da su za veliki broj psihičkih problema odgovorne emocije i iskustva proživljena u detinjstvu!

Sledeći problemi direktna su posledica roditeljskog ponašanja prema deci, za koje verujemo da je normalno i uobičajeno!

1. Anksioznost, depresija i nedostatak nezavisnosti

Da li vaši roditelji ili vi spadate u „roditelje helikoptere“? To su roditelji koji neprestano nadgledaju, proučavaju i kritikuju život deteta.

Iako to rade iz dobre namere, previše zaštite vodi do psiholoških problema. Ako vam je teško da donesete odluku bez konsultacije sa roditeljima, vi ste baš tako odgajano dete, samtraju psiholozi.

2. Štetne navike, zavisnost i ekstremni sportovi

Ukoliko roditelji stalno govore deci da prave mnogo problema, oni će vremenom zaključiti da bi svet bio bolji bez njih. Rezultat su mladi ljudi koji nesvesno traže put da unište sami sebe, obično kroz alkohol, pušenje, drogu ili ekstremne sportove.

3. Nesposobnost potpunog odmora i relaksacije

„Uozbilji se!“, „Ne glupiraj se okolo!“, „Ne mazi se!“ Česte, ali veoma štetne rečenice upućene deci. One kreiraju previše ozbiljne odrasle osobe, koje ne umeju da se opuste, ne razumeju decu i preziru detinjaste ljude.

4. Nedostatak samopouzdanja, želja da se bude poput nekog drugog

Roditelji koji svoju decu često porede sa „boljom“ decom dobiće previše samokritičnog tinejdžera, a zatim i odraslu osobu sa kompleksom niže vrednosti. Oni u životu uvek pokušavaju da urade nešto bolje, dok istovremeno mrze sebe jer nisu superiorni u odnosu na neku drugu osobu.

5. Teškoće u privatnom životu

Ako kao dete dobijate instrukcije da nikome ne verujete, logično je da ćete izrasti u osobu koja veruje da je svet neprijateljski nastrojeno mesto puno opaskih zamki, bez trunke dobrote.

6. Traženje roditelja u partneru

„Suviše si mali za to!“ Savršen način da odgajite odraslo dete. Ovakvo dete verovatno će zauvek ostati „suviše malo“, nezavisno i u partneru će tražiti roditelja da se o njemu stara.

7. Potiskivanje talenta, nedostatak inicijative, destruktivna zabava

Ako roditelj često koristi fraze poput „Nemoj meni da pametuješ“ ili „Prestani da maštaš“, odgajiće dete koje nema svoje mišljenje, inicijativu niti sposobnost vođstva. Kad odrastu, ovakva deca veoma često utapaju svoje ambicije i talente u alkoholu i opasnoj zabavi.

8. Zatvorenost i potiskivanje emocija

Deca i te kako primećuju nedostatak emocija i osetljivosti kod roditelja. Kad često slušaju da treba da prestanu da plaču ili se žale, deca se zatvaraju u sebe. Ta potisnuta osećanja mogu da prerastu u psihosomatske poremećaje.

9. Teška depresija i osećaj krivice

„Svega smo se odrekli da bi ti imao to!“ Klasično nabijanje krivice koje preplavljuje dušu deteta i retko nestaje. Isti efekat daju i pretnje u vezi ocena u školi – dete je pod konstantnim stresom, što lako vodi u depresiju.

10. Neodgovornost i nezrelost

Postoji poseban tip previše zaštitnički nastrojenih roditelja, koji ne dozvoljavaju deci da rade baš ništa. „Ne diraj mačku, ogrebaće te“ – samo je jedan od primera zastrašivanja deteta da donese bilo kakvu odluku ili proba nešto novo. Uz ovakvo odrastanje, obavezno dolazi i pasivnost i neodgovornost, kao i nesamostalnost.