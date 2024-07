Snimak iz vrtića u Kini koji je oduševio svet: Pogledajte šta deca rade (video)

Snimak koji je na mreži X podelio profil Historic Vids, prikazuje decu iz jednog vrtića u Kini, kako od pravih cigli i cementa grade peć na drva, a potom na njoj spremaju obrok za sve.

Deca uredno nose kacige, odgovarajuću odeću, a koriste i alat poput lopata, i to potpuno samostalno. Na ovaj način su uspeli da naprave peć proporcionalnu njihovoj visini, koju su potom sami naložili i koriste je svakodnevno za samostalnu pripremu hrane.

This is kindergarten school in China pic.twitter.com/YrgQDYwkSk

— Historic Vids (@historyinmemes) July 23, 2024