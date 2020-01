Almodovarov „Bol i slava“ trijumfovao na dodeli Goja nagrada

MALAGA – Film španskog reditelja Pedra Almodovara (70) „Bol i slava“ („Pain and Glory“) trijumfovao je na dodeli „Goja“ nagrada u Malagi osvojivši nagrade Španske filmske akademije za najbolju režiju, fotografiju i glavnog glumca.

Almodovarov film, koji je i španski kandidat za Oskara, osvojio je i nagrade za najbolji scenario, najbolju originalnu muziku, najbolju sporednu žensku ulogu i najbolju montažu, prenosi AP.

„Shvatio sam da sam pisao o sebi i prošlosti i nisam bio siguran da treba da nastavim i otvorim se do tog nivoa, ali jesam i sada sam veoma srećan“, rekao je Almodovar na ceremoniji dodele nagrada.

Glumac Antonio Banderas osvojio je nagradu za najbolju mušku glavnu ulogu, a ovo mu je prvi put da osvaja nagradu španske Akademije, nakon pet nominacija.

Film Alehandra Amenabara „Dok traje rat“ (While at War) osvojio je pet nagrada, uglavnom iz tehničkih kategorija, dok je nagradu za najbolju žensku glavnu ulogu pripala glumici Belen Kuesti za film „Beskonačni rov“ (The Infinite Trenć).

Zanimljivo je da je nagradu za najbolju novu glumicu dobila 84-godišnja Benedikta sančes za ulogu u filmu „Vatra će doći“ Olivera Laksea.

Nagrade „Goja“ španske filmske akademije smatraju se španskom verzijom Oskara.

(Tanjug)