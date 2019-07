Ana Maria Rosi: Migracije nisu srpski specijalitet

PALIĆ, 25. jula (Tan jug) – Film “Ajvar” Ane Marie Rosi premijerno će biti prikazan večeras na Festivalu evropskog filma Palić, a rediteljka kaže da on govori o ljudima i njihovom malom intimnom odnosu.

“To je priča o kraju ljubavi dvoje ljudi srednjih godina, ali ne mislim da je film hermitički zato što je generacijski. Ono što je generacijsko u njemu je činjenica da su to ljudi mojih godina, što će reći srednjih godina, bez dece, koji žive u inostranstvu i to je situacija koja je meni poznata, kojom sam okružena godinama”, objasnila je Rosi u razgovoru za Tanjug uoči premijere na Letnjoj pozornici.

Vida (Nataša Ninković) i Bane (Sergej Trifunović) već duže žive u Skandinaviji, imaju uspešne karijere, dovoljno novca za pristojan život i psa, ali nemaju decu. Bane u Beogradu ima mladu ljubavnicu, za koju je Vida saznala i o tome ćuti.

“Mnogo ljudi je otišlo odavde, negde drugde su započeli svoj život, ali nikada neće biti ukorenjeni u tim sredinama. To je i priča o problemima ljudi bez dece koji može biti generacijski, ali i ne mora”, rekla je Rosi, dodavši da je ceo film radila pokušavajući da shvati zašto su Vida i Bane nesrećni.

Kaže da nije najgora stvar otići iz zemlje.

“Ljudi se sele i migracija je nešto normalno svuda u svetu. Nismo mi izmislili to, nije to srpski specijalitet. Ono što jeste zabrinjavajuće jeste veliki broj ljudi koji odlaze i razlozi zašto to čine. Većina ljudi ne ide zato što ne voli svoju zemlju, već na vreme shvate da imaju jedan život i da postoji određen broj godina koje mozeš dati jednom društvu da se nešto promeni. Posle nekog vremena kažeš, hajde da probamo nešto drugo”, rekla je Rosi.

Ajvar je, naglašava, metafora tih izbegličkih života.

“Ajvar je najčešći sastojak svakog emigrantskog srpskog kofera. On ima simboličku, geografsku i emotivnu odrednicu”, pojasnila je Rosi.

Ne vidi pozitivne promene i konstatuje da je zabrinjavajuće što se promene na gore dešavaju svuda u svetu, i u Americi i u ostatku Evrope.

“Za nekog ko je levog opredeljenja zabrinjavajuće je kuda sve to ide. U tom smislu mi nismo izuzetak i to me sve plaši. Ne vidim da se na dobro išta pomiče u ovoj zemlji. Ja sam ta generacija koja se pita koliko vremena ti je trebalo da shvatiš, šta si do sada radila ovde. To je ono sa čim se suočavate dnevno. Onda imate ono, to je tvoja zemlja, sediš, probaš. Međutim, ima razloga zašto toliko ljudi na godišnjem nivou odlazi iz zemlje”, kazala je Rosi.

Nakon premijere na Paliću, film, rađen u srpsko-crnogorskoj koprodukciji, biće prikazan na festivalu u Herceg Novom, slede projekcije na ostalim domačhim festivalima i na jesen bioskopska distribucija.

U filmu igraju i Vesna Čipčić, Miodrag Krstović, Pavle Pekić, Gordan Kičić, Igor Borojević, Aleksandra Janković, Ivana Šćepanović, Paulina Manov, Branka Petrić, Mirko Vlahović, Maja Todorović, Srđan Miletić.

