Autobiografija Vedrane Rudan „Ples oko Sunca“

BEOGRAD – Hrvatska novinarka, kolumniskinja, blogerka Vedrana Rudan, koja je u Srbija među najpopularnijim savremenim spisateljicama, napisala je autobiografiju naslovljenu „Ples oko Sunca“, koja u naše knjižare stiže 21. avgusta.

Najčitanija spisateljica u regionu, žene koja se usuđuje da kaže ono što se drugi ne usude i koja ruši sve tabue, Vedrana Rudan, i sada iskreno i bez ulepšavanja piše o svom nimalo bezbrižnom detinjstvu, o deci i unucima, o putu koji je prešla od prodavačice sladoleda na rivi do najčitanije spisateljice.

Piše i o tome zašto je u socijalizmu bilo nemoguće dobiti otkaz i kako je ona postala prva hrvatska novinarka kojoj je to uspelo u novom „demokratskom režimu“. Konačno, Vedrana Rudan nam pokazuje zašto je u životu najvažnije i najteže bez stida pogledati sebi u oči.

U ovoj knjizi se, kaže, ogolila do kraja.

Kako je izjavila svom srpskom izdavaču „Laguni“ – ovo je knjiga njenog života.

„Napisala sam je za dva i po meseca. Na pisanje knjige nagovorio me je sin. Ideja mi se nije nimalo sviđala. ‘Nisam ja Mik Džeger’, rekla sam mu, a on mi je odgovorio: ‘Ti jesi hrvatski Mik Džeger.’ Nema veze s mozgom, ali tako je lepo zvučalo. A onda mi je i unuka diskretno rekla kako je veseli što će nakon smrti moći da me gleda na Jutjubu. Shvatila sam da meni najdraži ljudi ne znaju ko sam. Nisam ja ni Džeger, ni ona sa Jutjuba. Ja sam… Plesačica oko Sunca“, rekla je autorka povodom izlaska autobiografije.

Vedrana Rudan je rođena u Opatiji 1949. godine.

Njene knjige su prevedene na engleski, mađarski, slovenački, poljski, francuski, italijanski, ruski i makedonski jezik.

Pozorišne predstave dramatizovane prema njenim knjigama igrane su u Rijeci, Zagrebu, Beogradu, Varšavi, Londonu, Santa Moniki u Americi, Budimšešti.

Bila je novinarka, kolumnistkinja, radila je kao urednica na Hrvatskom radiju i voditeljka TV emisije.

Svaki put je dobila otkaz.

Trenutno Vedrana Rudan piše na svom blogu www.rudan.info i ima 220.000 pratilaca. Živi u Rijeci sa mužem stalno, a sa unukom povremeno.

Nema psa zato što mnogo putuje.

