Čuvena Leonardova slika otkrila svoju vekovima čuvanu tajnu (foto)

Čuvena slika Leonarda da Vinčija „Bogorodica među stenama“ u londonskoj Nacionalnoj galeriji „otkrila“ je tajnu da je ispod slike zaboravljena skica koju je majstor premazao i na sasvim drugi način naslikao finalnu varijantu tog slavnog dela.

Slika koja je sada u centru pažnje stručnjaka restauratora biće centralno delo izložbe koja se priprema u Nacionalnoj galeriji, a posvećena je upravo otkrivanju skice ispod aktuelne slike.

Nacionalna galerija organizuje izložbu koja bi trebalo da ilustruje tehniku rada Leonarda da Vinčija, iza koga je do sada sačuvano samo 15 slika. Stručnjaci Galerije su otkrili da je zaboravljena skica prikazivala anđela i Isusa Hrista kao dete i veoma se razlikuje od konačne verzije ove dve ličnosti.

Predstavnik za štampu Nacionalne galerije je priznao da stručnjacima nije jasno zašto je umetnik odbacio prvu verziju ovog dela jer sasvim je prihvatljiva.

„Još su primetni otisci ruku umetnika koji je poravnavao debljinu drvene ploče na kojoj je slikao“, istakao je portparol.

Tim sačinjen od šest eksperata koristi najsavremenije instrumente za snimanje onoga što je slikano ispod konačne verzije slike rađene između 1495. i 1508. godine. Postoji još jedna verzija istog motiva koju je Leonardo naslikao u periodu između 1452. i 1519. i koja je otišla u Pariz, a sada se nalazi u Luvru.

Za crtež koji se nalazi ispod završene slike autor je koristio materijal u kojem je bilo cinka i to je omogućilo da se dobije veoma jasna i precizna reprodukcija skice. Skica se mogla snimiti rendgenskim zracima i savremenijim infracrvenim i hiperspektralnim tehnologijama koje su korišćene da bi američki vojnici istražili kompleks u kome je živeo Bin Laden 2011. kada je i ubijen.

Slika je, inače, naručena da bi krasila oltar kapele posvećene Bogorodičinom bezgrešnom začeću. Predviđeno je da izložbeni delovi u prizemlju Nacionalne galerije budu posvećeni snimcima rada na otkrivanju skice, a jedan deo će biti kopija kapele za koju je slika rađena.

Gabrijel Fajland, direktor Nacionalne galerije, kazao je da će izložba „pružiti priliku posetiocima da istraže Da Vinčijev kreativni proces“. Šef konzervatora Galerije Leri Kit je izjavio da se „ne bi iznenadio da se tokom rada konzervatora nađu još neka iznenađenja ispod slike“.

