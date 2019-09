Direktor FCS: Cilj nam je da utvrdimo šta publika želi

LESKOVAC – Direktor Filmskog centra Srbije Gordan Matić, jedan od gostiju ovogodišnjeg izdanja Leskovačkog internacionalnog festivala filmske režije LIFFE, predstavnik je institucije koja poslednjih nekoliko godina aktivno podstiče razvoj filmske umetnosti u našoj zemlji.

O ulozi FCS-a najčešće se govori kroz prizmu finansiranja dugometražnih igranih filmova, no njegova uloga je znatno šira i doseže do sistemskih rešenja za razvoj svakog aspekta domaće filmske produkcije.

Uloga filmskih festivala, naročito u sredinama van državnih i regionalnih centara, posebno je značajna u ostvarivanju kontakta između filmskih stvaralaca i publike, o čemu smo, između ostalog, razgovarali sa Matićem povodom otvaranja LIFFE-a.

„Ovakav festival je važan ne samo za Leskovac, već i za kompletnu regiju. Mislim da može da postane još važniji. Ima potencijal, publiku, infrastrukturu. Uz pomoć Filmskog centra i drugih institucija, mogao bi da se proširi i predavanjima, radionicama za mlade, da stiče i gradi svoj imidž preko cele godine. Na taj način ljudi bi poželeli da dođu ovde iz Severne Makedonije, Bugarske, celog regiona na festival u Leskovac“ rekao je Matić.

Prema njegovim rečima, ljudi treba da dolaze na festivale ne samo da bi gledali filmove već da nauče da razgovaraju sa autorima.

„Mislim da to savremena verzija festivala zahteva interakciju s publikom. Publika ne treba samo da bude konzument onoga što vidi, već treba i da učestvuje. Da može da iznese svoje mišljenje, stav, i da pita ako joj nešto nije jasno“, naglasio je Matić, dodajući da se upravo zbog publike i prave filmovi, te da je stvaranje i razvoj publike značajan element za kinematografiju.

Govoreći o tome na koji način FCS može da pomogne LIFFE-u i drugim festivalima, Matić istiće da ipak glavnu ulogu treba prepustiti organizatorima, lokalnim samoupravama, kulturnim centrima, kreativnim timovima.

„Mislim da treba animirati više ljudi iz Vrnjačke Banje, sa festivala u Nišu, Subotici, Kragujevcu, i drugih gradova, da oni nose festival, a da podrška iz Beograda bude manja. Da se radi na menadžmentu festivala i da se on razvija“ konstatovao je direktor FCS-a.

Ovogodišnja domaća filmska ponuda je veoma bogata, a nekoliko ostvarenja na repertoaru LIFFE-a je sufinansirao Filmski centar Srbije.

Zapažen festivalski i bioskopski život ove godine imalo je i nekoliko koprodukcija, mahom sa zemljama regiona.

„Ne bih se usudio da pojedinačno pričam o filmovima. Verovatno su oni najbolji koje imamo u ovom trenutku. Privlače publiku, što je jako bitno. Mi nemamo problem gledanosti domaćih filmova, koji imaju neke druge zemlje sa sličnog podneblja. U Srbiji ljudi vole dobar domaći film. Oni koji o kojima se bude pričalo za par godina, proći će test. To je pravi sud publike i vremena“, istakao je Matić.

Kada prođu festivali, Filmski centar Srbije i dalje radi na razvoju publike, ali i novih filmskih radnika.

Prema mišljenju Gordana Matića, te dva pravca razvoja domaće kinematografije su u značajnoj relaciji.

„U naredne 2-3 godine hoćemo da čujemo šta publika u Leskovcu, Novom Pazaru, Vršcu, Užicu, želi da čuje i vidi. Koji su to junaci, koje priče, šta ih interesuje. Takođe, zanima nas šta interesuje ljude koji žele da stvaraju filmove, u Leskovcu, Boru, Negotinu… Da li su to priče o srednjem veku, istorijskim ličnostima i događajima, ili nešto iz naučne fantastike. Da pomognemo tim autorima, da dođu u priliku da zajedničkim sredstvima sufinansiramo filmove. Mislim da je to jako bitno“, kaže Matić.

On je najavio plan FCS-a koji kreće već od sledeće godine, po kome će najbolji strani eksperti za scenarija raditi sa domaćim scenaristima, sa akcentom i na žanrovski film u narednim godinama.

(Tanjug)