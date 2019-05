Drugi Karavan igre kreće 10. juna iz Novog Pazara

NOVI PAZAR – Drugi Karavan igre, koji organizuje Nacionalna fondacija za umetničku igru, pod pokroviteljstvom Art mentor fondacije iz Lucerna i u saradnji sa lokalnim samoupravama, krenuće 10. juna iz Novog Pazara i do kraja godine obići će 10 gradova.

Direktorka Nacionalne fondacije za umetničku igru Aja Jung podsetila je danas na konferenciji za novinare u Kulturnom centru Novog Pazara da je 2017. godine Karavan igre obuhvatio 15 gradova u kojima gotovo da nije bilo informacija o baletu i savremenoj igri, a za ovu godinu odabrano je 10 gradova.

Pored Novog Pazara, Karavan igre će obići i Rašku, Banju Koviljaču, Smederevo, Niš, Negotin, Vranje, Vršac, Rumu i Kragujevac i u svakom mestu će zadržati po 10 dana.

Mladima će biti pružen scenski prikaz klasičnog baleta i savremene igre kroz predstave i gala koncert i biće organizovane radionice klasičnog baleta, savremene igre, brejkdensa i hip-hopa uz učešće 80 umetnika, koreografa, igrača, pedagoga i dece iz baletskih škola iz Beograda, Pančeva, Milana i Rima.

U Kulturnom centru Novog Pazara 10. juna biće izvedena predstava “Pariski život” koreografa Sabrine Bosko iz Italije, sa mladim igračima iz Srbije i Italije i prvacima Baleta Narodnog pozorišta u Beogradu Anom Pavlović i Jovanom Veselinovićem, kao i gala koncert sa najlepšim varijacijama iz poznatih klasičnih baleta.

Do 20. juna biće organizovani časovi i radionice, prezentacije i susreti sa publikom, prikazani filmovi o igri i izložen bogat foto materijal Beogradskog festivala igre.

„Karavan igre je tu da ponudi informaciju i možda postane deo obrazovnog sistema kao što je to u drugim državama. On ne daje samo mogućnost da se mladi van Beograda i Novog Sada, gde postoje baletski ansambli, informišu o igri, već pruža mogućnost i našim igračima da izađu iz svojih škola i baletskih sala i predstave se novoj publici“, rekla je Jung i dodala da je to otvoreni poziv za igru.

Jung je rekla i da će kroz ovaj projekat biti mapirani gradovi i opštine u kojima postoji veliko interesovanje za igru i na osnovu rezultata Karavana igre od 10 gradova biće izabrana dva u kojima će uz podršku Art mentor fondacije biti pokrenuta dva profesionalna studija umetničke igre, kao ogranci Baletske škole Nacionalne fondacije za umetničku igru.

Švajcarska fondacija će finansirati opremanje prostora za potrebe baletskih študija i početak kontinuirane edukacije u vidu angažovanja pedagoga koji će raditi sa decom i mladima.

Prvak Baleta Narodnog pozorišta u Beogradu i pedagog klasičnog baleta Jovan Veselinović najavio je da će u okviru Karavana igre deci biti predstavljen razvojni put baletskog umetnika i ukazao na važnost prezentacije baleta i savremene igre u onim mestima u kojima ljudi do sada nisu imali priliku da gledaju balet.

Pored predstave „Pariski život“, mladi u Novom Pazaru, Raškoj, Banji Koviljači, Smederevu, Nišu, Negotinu, Vranju, Vršcu, Rumi i Kragujevcu upoznaće se i sa vrhunskim delima baletskog repertoara kao što su „Labudovo jezero“, „Bajadera“, „Don Kihot“ i „Uspavana lepotica“.

Novi Pazar je prošli put pokazao najveće interesovanje za umetničku igru što je bio razlog da ove godine Karavan igre krene upravo iz tog grada.

Direktor Kulturnog centra Novog Pazara Husein Memić je rekao da među najmlađima u tom gradu vlada veliko interesovanje za igru, kao i da Novi Pazar izdvaja osam posto svog budžeta za kulturu po čemu se izdvaja od drugih gradova u Srbiji.

Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac je izrazio zadovoljstvo što će ugostiti Karavan igre koji na pravi način afirmiše kulturu, veoma važnu Novom Pazaru, dok je šefica Kabineta predsednika opštine Raška Maja Vujanac rekla da sve njihove manifestacije imaju segment posvećen deci, a sa Karavanom igre su dobili priliku da i baletski pedagozi rade sa najmlađima u toj opštini.

(Tanjug)