„Električni orgazam“ slavi 40. rođendan u Kombank Dvorani

BEOGRAD – Slavni beogradski bend Električni orgazam ove godine slavi četrdeset godina postojanja i tim povodom održaće slavnjenički koncert 19. marta u Kombank dvorani u okviru programa festivala „Kontakt“, najavili su iz benda.

Frontment benda Srđan Gojković – Gile kaže da je veoma uzbuđen što će se veliki beogradski koncert održati u dvorani iz koje je sve krenulo i koja je jako bitna za istoriju „Električnog orgazma“

„Naši fanovi znaju da smo Ljuba, Jovec i ja nakon koncerta grupe grupe Leb i Sol u Domu sindikata (današnjoj Kombank dvorani) otišli u kafanu Mornar i tamo napravili Električni orgazam. Pored toga, u istoj dvorani je nedavno održana i premijera filma o „Električni orgazam za ljude budućnosti“, autorke Marije Vukić, pa mislim da je ta dvorana idealna za svečanost koja nas očekuje“, izjavio je Srđan Gojković Gile, frontmen Orgazma, pred beogradski koncert.

Urbana legenda kaže da je bend nastao 13.januara 1980. Godine, a ime Električni orgazam predložio je Gile pošto mu je to prvo palo na pamet, želeći da na taj način namerno provocira i šokira tadašnji establišment.

„Tog dana bili smo na koncertu grupe Leb i sol. Koncert je bio super, ali to nama, koji smo slušali to što smo slušali, s nabujalom tinejdžerskom energijom, jednostavno nije bilo dovoljno. Hteli smo nešto drugo i posle koncerta smo otišli u kafanu Mornar. Bila je, za to vreme jedna uobičajena situacija – nema konobara. Tako je i nastala jedna od naših prvih pesama, „Konobar“ a te iste večeri nastao je i Električni orgazam“, sećaju se članovi ovog kultnog sastava.

Gile napominje da su za dva meseca svi u Jugoslaviji znali za bend.

„Od tada je prošlo tačno 40 godina, i za to vreme Električni orgazam je promenio mnogo članova i postava, preživeo i nadživeo nekoliko ratova i država, objavio mnogo antologijskih albuma i pesama, održao dosta koncerata, nebrojeno puta podigao veliku prašinu, bio na ivici raspada, ali je ipak opstao“ kazao je Gile.

(Tanjug)