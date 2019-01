Filmu „Zvezda je rođena“ osam nominacija za Oskara

LOS ANĐELES – Najviše nominacija za nagradu Oskar ima film „Zvezda je rođena“ Bredlija Kupera, saopštila je Američka akademija za film.

U trci za najbolji film su „Crni panter“, „Boemska rapsodija“, „Zvezda je rođena“, „Roma“, „The Favorite“, „Green Book“, „BlacKklansmen“, „Vice“.

Film Bredlija Kupera u kojem Ledi Gaga i on igraju glavne uloge „A star is born“ osvojio je čak osam nominacija za najbolji film, glumca, glumicu, pesmu, najboljeg sporednog glumca, kinematografiju, zvuk i scenario.

U kategoriji najbolji glumac nominovani su Kristijan Bejl („Vice“), Bredli Kuper („A Star Is Born“), Vilijem Defo („At Eternity’s Gate“), Rami Malek („Bohemian Rhapsody“) i Vigo Mortensen („Green Book“).

Za Oskara u ženskoj konkurenciji su Jalice Aparisio („Roma“), Glen Klouz („The Wife“), Lady Gage („A Star Is Born“), Olivija Kolman („The favourite“) ili Melisa Mekartii („Can You Ever Forgive Me?“).

U trci za najbolju sporednu ulogu su Ejmi Adams (Vice),

Marina Detevira (Roma), Redžina King (If Beale Street Could Talk), Ema Stoun (The Favourite) ili Rejčel Vajs (The Favourite).

Kandidati za najboljeg sporednog glumca su Maheršala Ali (Green book), Adam Drajver (BlackKklansmen), Sem Eliot (A star is born), Ričard E Grant (Can you ever forgive me) i Sem Rokvel (Vice).

Nominovani u kategoriji za najbolji film sa stranog govornog područja su Kapernaum (Liban), Cold war (Poljska), Roma (Meksiko), Never look away (Nemačka), Shoplifters (Japan).

Reditelji u trci za Oskara su ovog puta Alfonso Kuaron („Roma“), Spajk Li („BlacKkKlansman“), Adam Mekej („Vice“), Pavel Pavlikovski („Cold War“) Jorgos Lantimos („The Favourite“).

U kategoriji za najbolji animirani film su „Incredibles 2“, „Isle of dogs 2“, „Mirai, Ralpg breaks the Internet“, „Spiderman Into the Spider Verse“.

U kategoriji vizuelni efekti nominovani su filmovi „Avengers“, „Kristofer Robin“, „First Man“, „Solo Star ili Wars story“.

Pesme koje konkurišu za Oskara su „All the Stars“ („Black Panther“), „I’ll Fight“ („RBG“), „The Place Where Lost Things Go“ („Mary Poppins Returns“), „Shallow“ („A Star Is Born“) ili „When a Cowboy Trades His Spurs For Wings“ („The Ballad of Buster Scruggs“).

(Tanjug)