Glumica Jovana Stojiljković u žiriju Sarajevo film festivala

BEOGRAD – Srpska glumica Jovana Stojiljković biće član žirija Takmičarskog programa – igrani film 25. Sarajevo film festivala, koji se održava od 16. do 23. avgusta, objavljeno je večeras u Beogradu.

Žirijem će predsedavati švedski reditelj i scenarista, dobitnik Zlatne palme u Kanu, Ruben Estlund, a članovi će biti i direktor Međunarodnog filmskog festivala u Roterdamu Bero Bajer, direktorka za razvoj originalnih fimskih sadržaja i akvizicija Netfliksa Funa Maduka i makedonska rediteljka Teona Strugar Mitevska.

Direktor programa „Cinelink industry days“ Jovan Marjanović je u izjavi Tanjugu istakao da je Jovana Stojiljković izuzetno talentovana i da je reč o nekome ko doprinosi kvalitetu regionalne produkcije, filmske i televizijske.

„Zanimljivo nam je kada pravimo žirije da to bude miks porekla članova i njihovih profesija. To dovodi do podizanja nivoa razgovora o filmu i doprinosi relevantnosti odluka žirija, a to je ono što želimo“, naglasio je Marjanović.

On je otkrio i da Sarajevo film festival od ove godine kandiduje kratkometražne filmove za nagradu Oskar, kao i da će njegovo 25. izdanje biti održano pod pokroviteljstvom Uneska, ocenivši to značajnim i za publiku i za turistički potencijal koji festival ima.

„Studije pokazuju da je uticaj Sarajevo film festivala na ekonomski, socijalni i kulturni život Sarajeva, Bosne i Hercegovine pa i regiona značajan. Oko 90 miliona maraka se posredstvom Sarajevo film festivala generiše u tom periodu i sa Uneskovom podrškom možemo biti još relevatniji za publiku koja bira da dođe na festival“, istakao je Marjanović.

On je pomenuo da rade na tome da Sarajevo postane deo Uneskove mreže kreativnih gradova što smatra da će pružiti nove prilike i gradu i festivalu i svima koji se bave filmom, a Unesko je podržao i novu seriju studija procene uticaja festivala posebno na razvoj kinematografije u BiH i regionu.

Na veliki značaj festivala za razvoj turizma ukazao je predsednik Povjerenstva Turističke zajednice Kantona Sarajevo Nermin Muzur ocenivši Sarajevo film festival kao jedan od najvećih i najboljih proizvoda Sarajeva i BiH i jedan od najjačih alata za promociju grada.

„U vreme Sarajevo film festivala dolazak turista se poveća za 100 posto. Prosečno imamo između 45 i 50 hiljada dolazaka mesečno u Sarajevo, a u vreme festivala ta cifra ide i do 100 hiljada“, rekao je Muzur Tanjugu.

Broj poseta i noćenja, prema njegovim rečima, kontinuirano raste poslednjih 10 godina i za prvih šest meseci ove godine broj dolazaka je povećan za 20 posto i dupliran broj noćenja.

Tokom prethodnih sedam-osam meseci Sarajevo film festival je predstavljen na 15 sajmova turizma, a ove godine su odlučili da festival promovišu i u Beogradu.

„Imamo osećaj kao da u Beogradu još uvek nije doživljen festival na pravi način i kao što se noćni život Beograda ne može opisati rečima dok se ne doživi, tako se ne može opisati ni atmosfera Sarajevo film festivala“, rekao je Muzur i pozvao Beograđane na 25. Sarajevo film festival.

Večerašnjoj promociji u beogradskom kafiću „Resto Bar 5A Soba“ prisustvovao je veliki broj domaćih filmskih poslenika, među kojima i scenarista i reditelj Vuk Ršumović koja je primetio da se Sarajevo film festival uspostavio kao najznačajniji regionalni festival.

„Ima taj industri deo koji je za nas filmadžije veoma značajan zato što podrazumeva da dolaze evropski fondovi, producenti, filmski selektori. Postoji jaka selekcija novih projekata, kada su u pitanju i dokumntarni filmovi i televizijske serije i u tom smislu je nezobilazno mesto za sve nas koji se bavimo filmom“, rekao je Ršumović Tanjugu.

