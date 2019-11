Grupa intelektualaca iz regiona pokrenula časopis „Most“

TIRANA – Početkom godine grupa intelektualaca iz regiona, pokrenula je časopis „Most“, koji u Tirani izdaje istoimena albanska nevladina organizacija, a koji izlazi na engleskom jeziku i namenjen je celom regionu.

Cilj časopisa, čiji se četvrti broj pojavio proteklog meseca i koji pokreće brojna društvena, kulturna, politička pitanja na osnovu osnovnih – koliko je Balkan deo Evrope, dele li njegovi stanovnici evropske vrednosti, da li su te vrednosti danas samo ideali… je, pre svega promovisanje kulturne saradnje naroda zemalja Zapadnog Balkana i unapređenje međusobnih i regionalnih odnosa, ali i afirmisanje evropskih integracija.

Reč je o inicijativi grupe intelektualaca iz zemalja regiona, među kojima i iz Bugarske, Grčke, Rumunije i Turske, kaže glavni i odgovorni urednik ovog lista Baškim Šehu za Tanjug.

On dodaje da Most izlazi u saradnji sa udruženjem Academia Balkanica Europeana iz Severne Makedonije i Regional Youth Cooperation Office (i napominje da su se opredelili da Most izlazi na engleskom jeziku kako bi imao što širu prekograničnu čitalačku publiku.

„Duhovi prošlosti pojavili su se ponovo na evropskom političkom horizontu i situaciju u regionu i napredak u međusobnoj saradnji učinili još težim, a naš magazin upravo želi da se suprotstavi tim tendencijama i to saradnjom civilnog društva na Balkanu u sferi humanističkih i liberalnih vrednosti mira i slobode, kao i u vrednosti evropskih integracija,“ rekao je Šehu.

Magazin se takođe bavi osetljivim problemima poput rodne ravnopravnosti, stanja marginalizovanih grupa, mladima, obrazovanjem, političkim problemima, posebno onim koji se odnose na ljudska prava i poštovanje različitosti.

Kaže obraćaju se ljudima koji su zainteresovani za ova pitanja u svim zemljama regiona, ali takođe i u drugim zemljama, a saradnici časopisa su iz celog regiona.

Kriterijum po kome se biraju su, kaže Šehu, „širenje vrednosti o međukulturnom dijalogu, posvećenost promociji ovih vrednosti, kao i uverenje da je različitost naše zajedničko dobro“.

U Srbiji kaže veoma dobo sarađuju sa Ženama u crnom kao i sa udruženjem Krokodil kroz informisanje o njihovim aktivnostima i „dragocena razmisljanja o kulturnoj interakciji u regionu“.

On je uveren da „Most“ može skromno da „postavi jedan kamen“ u izgradnji mosta između naroda u regionu, a takvu vrsta mosta može biti sagrađena samo preko rušenja zidova koji nas dele.

„Budućnost između naših naroda je prijateljstvo. Mi smo susedi, i dok se istorija može promeniti, geografija ne može. Ili će naša budućnost biti prijateljstvo ili neće biti budućnosti ni za koga od nas“, ističe Šehu.

Kaže da je ohrabrujuće što se broj čitalaca „Most“ povećava ali i pozitivne reakcije brojnih oreganizacija intelektualaca koji žele da sarađuju.

(Tanjug)