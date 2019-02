„Idealan muž“ za Dan Beogradskog dramskog pozorišta

BEOGRAD – Uručenjem godišnjih nagrada i premijerom predstave „Idealan muž“ Oskara Vajlda, u adaptaciji i režiji Predraga Štrpca, Beogradsko dramsko pozorište će 20. februara obeležiti svoj Dan.

Štrbac je, podsetivši da je reč o klasiku svetske književnosti koji nikoga nije ostavljao ravnodušnim, rekao da je „Idealan muž“ čudna priča sa elementima komedije, tragikomedije i farse.

„To je priča o svim maskama koje nosimo ceo život. Šekspir u komadu „Kako vam drago“ kaže da je ceo svet pozornica gde svi ljudi i žene glume, svak se pojavi tu i ode, odglumi u svom životu mnoge uloge. Tako i likovi u ovoj predstavi pokazuju svu svoju dvoličnost“, istakao je Štrbac na današnjoj konferenciji za novinare.

Vajld je napisao delo „Idealan muž“ 1895, pola godine pre nego što je otišao u zatvor zbog „nakaznog ponašanja“, s obzirom da je tada bilo zabranjeno biti u homoseksualnoj vezi, dok njegov ljubavnik „plave krvi“ nije trpeo nikakve sankcije.

„I to je primer nepotizma. Naša predstava se na raznim nivoima bavi maskama – kako se predstavljamo u javnosti, maskama koje ljudi pokazuju svojim prijateljima, maskama koje su još intimnije i koje pokazuju svojim najbližima. Meni je najzanimljivije bilo da vidimo šta se dešava kada ostanemo sami sa sobom i pogledamo se u unutrašnje ogledalo skidajući tu poslednju, najintimniju masku i zapitamo se šta li se nalazi ispod nje“, rekao je Štrbac i dodao da su mesto i vreme predstave „univerzalna današnjica“.

Lepršavo, gotovo, vodviljski, Vajld se poigrava tezom da savršeni muškarac ipak ima mane, da ničija prošlost nije blistava, bez mrlja i kroz pitanje kakav bi onda bio idealan muž, bavi se društvenim licemerjem i dotiče se pitanja korupcije u višim krugovima, te javne i privatne časti političara.

Milica Milša, čiji lik – gospođa Čivli ne bira sredstva da dođe do svog cilja i koja pokreće celu priču, kaže da takvi likovi postoje i danas.

„Ova priča postoji odvajkada i nikada neće proći, izbledeti. Uvek će biti svih ovih likova. To su karakteri i situcije koji su isti tokom cele istorije. Scenografija pokazuje da mi zapravo želimo da predstavimo samo naznake prostora u kome se nalazimo, da bi pokazali da smo svi mi u izlogu, na nekoj modnoj pisti, pa i maskenbal je tu da pokaže da svi mi nosimo i skidamo maske“, objasnila je Milša, naglasivši da će svi sa predstave izaći sa pitanjem u kakvoim svetu danas živimo.

Branko Janković, koji igra ser Roberta Čilterna, naglašava da idealan muž postoji samo u fikciji, da u stvarnom životu može samo da se teži tome.

„Rascep između žene koja ima prohteve i bolesne ambicije i karijerizma vodi ka tome da on zbog želje da bude idealan ulazi u različite situacije koje su i apsurdne i komične i trivijalne. Kada se skinu maske zapravo se vidi da je sve to jad i čemer i mislim da je to vrlo aktuelno u današnjem vremenu“, istakao je Janković.

U predstavi igraju i Tatjana Kecman, Aleksandar Jovanović, Bora Nenić, Stanislava Nikolić, Nada Macanković, Jadranka Selec, Dobrila Ilić, Vladimir Kerkez, Nikola Malbaša i Dragiša Milojković.

Scenograf je Marija Kalabić, kostimograf Dragica Laušević, muzički saradnik Ljubomir Ćustić, lektor Dejan Sredojević, za scenski pokret je zadužen Igor Greksa.

Prva repriza je 22. februara.

(Tanjug)