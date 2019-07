Na Exit-u brojne prateće aktivnosti i programi

NOVI SAD – Kao i svake godine, „Exit“ festival, koji će biti održan od 4. do 7. jula, pored muzičkog programa ponudiće i čitav niz aktivacionih, zabavnih i avanturističkih zona, ne bi li doživljaj na Petrovaradinskoj tvrđavi bio potpun.

Zanimljivi programi, sadržaji i interaktivne aktivnosti počinju od ranog jutra u festivalskom kampu na obali Dunava.

Locirana u Gornjem gradu, „MTS Feel the vibe of the boh tribe“ zona ponudiće raznovrstan program i brojne aktivnosti propraćene nagradama, gde će se učesnici oprobati u poligonima i specijalnom haka plesu sa Novog Zelanda, a zainteresovani će moći da isprobaju mts Random Love govornicu koja će biti postavljena na ulazu u festival.

„Ađiko Bank“ zona „Paint It Red“, smeštena preko puta „Reggae“ bine, pružiće mogućnost posetiocima da se oprobaju u igri memorije.

I ove godine najlepši pogled na Novi Sad pružiće „Ćipsy Disco“ zona, uz fanki zvuke i najveću disko kuglu na festivalu.

Preko puta „Reggae“ bine biće „Ćipsy Snack Corner“, „Cockta zona“ će nuditi dobru zabavu, druženje i novu koktu, preko puta „Ađiko Fusion“ bine svoju modernu modnu zonu predstaviće Kalvin Klajn.

Na istoj lokaciji štand kuće „Alexandar Cosmetics“ sa sloganom „Beauty Begins Here“ pružiće jedinstven spoj lepote i igre, a kod Opservatorije svi ljubitelji dobrog izgleda moći će da se našminkaju u bojama „Exit“ plemena.

U čuvenoj Ulici starih zanata, „Craft Street“ zona će ugostiti najbolje domaće kaver bendove i di-džejeve, dok će „Heineken safe“ zona ponuditi posetiocima interesantnu igricu sa pitanjima i deliće se vaučeri „Društvo, ko vozi kući“ za besplatan prevoz u saradnji sa „Delta“ taksijem.

Tu će se nalaziti i štand „Franck“ kafe za degustaciju ovog aromatičnog napitka.

Ljubitelji mikrofona moći će da se oprobaju u izvođenju svojih omiljenih pesama na „Karaoke“ bini, a jedna od omiljenih zabava na festivalu i ove godine biće smeštena u „Silent Disco“ zoni uz muziku na dve frekvencije.

U okviru „Head&Shoulders #goscalpbrave“ frizeri će praviti „brave cut“ frizure, „Guarana Invaders“ zona organizovaće interaktivnu igru i najbolji dobiće specijalne rančeve i tetovaže sa raličitim natpisima.

Na četiri „Innovation zone“ posetioci mogu vezanih očiju da pogode koje je boje sladoled po ukusu i na taj način osvoje sladoled po želji.

Specijalni gost „Exit“-a biće festival „Dev9t“, a kao i prethodnih godina ljubitelji zvezda moći će da uživaju u astronomskim projekcijama u Planetariumu.

„Smirnoff House“ pripremio je raznovrstan program tokom svih večeri festivala, gde će posetioci moći da plešu ili se odmore.

VISA promo tim dočekivaće posetioce na tri glavne „fast-line“ lokacije u okviru festivala gde će ih upoznavati sa pogodnostima korišćenja Visa platne kartice, na „Blic Beać“ zoni posetioci će imati priliku da osvoje ulaznice za predstojeći „Sea Dance“ festival.

Poslednja serija četvorodnevnih ulaznica po redovnim pretprodajnim cenama iznosi 7.490 dinara, posle čega u prodaji će biti samo ulaznice po finalnoj ceni od 12.990 dinara.

Za jednodnevne trenutno vlada još veće interesovanje, a cene se menjaju automatski kako jedna količina ode i dođe nova. Trenutno se mogu pronaći po cenama od 2.990 dinara pa naviše.

Zamena vaučera za festivalske narukvice počinje sutra i to na tri mesta – u centru Novog Sada, ispred Srpskog narodnog pozorišta, na recepciji EXIT kampa, kao i na centralnom mestu za zamenu preko puta glavne kapije festivala (kod Lovotursa).

(Tanjug)