Nastup „The Cure“ jedan od najvažnijih koncerata u Srbiji

BEOGRAD – Jedan od najznačajnijih bendova rok muzike, britanska grupa „The Cure“ dolazi u Novi Sad gde će u okviru programa Festivala Egzit nastupiti, 4. jula iduće godine na Petrovaradinskoj tvrđavi, objavili su danas organizatori Festivala.

Kako je iz organizacije Festivala poručeno, višegodišnja želja egzitove publike biće ispunjena sledece godine kada Cure kreću na završnu turneju u svojoj karijeri.

Dušan Kovačević, osnivač Exita na današnjoj konferenciji za medije naveo je da nije lako bilo doći do benda sa vrha liste želja svih velikih festivala.

„Svake godine od osnivanja Exita slali smo ponudu za The Cure, a paradoksalno, baš u trenutku kad su po svim svetskim medijima na vrhuncu karijere i kreću na najtraženiju turneju iduće godine, desilo se da se oni jave nama. Ponudili smo koliko možemo i to je još uvek polovina novca za koji oni nastupaju, ali eto stižu u Novi Sad pre svga zbog atmosfere na Exit festivalu“, kazao je Kovačević.

Naš čuveni rok kritičar Dragan Ambrozić je dodao da je u pitanju neverovatna vest, te da „od velikih bendova iz te generacije kod nas nisu bili samo The Cure i U2.

„Sa velikom sigurnošću se može reći da je u pitanju jedan od najznačajnijih koncerata u istoriji Exit festivala, kao i jedno od najvažnijih gostovanja u Srbiji ikada“,kazao je Ambrozić.

„Urbana poezija koju su na svojim albumima ‘The Cure’ forsirali ostala je klasik za sva vremena. Ta estetika sa koju od prvog albuma imaju postala je ideja generacije. Mnoge generacije stasavaju uz muziku ‘The Cure’. Kako vreme odmiče oni svakoj novoj generaciji ponude odličan album što je izuzetan način da se smisleno produži karijera“, kazao je Ambrozić.

„The Cure“, bend koji postoji od 1976. a predvodi ga Robert Smit, poznat je po hitovima: Boys don“t cry, Lovesong, Friday, I`m in love, Lullaby,Just like Heaven, Close to me i drugim…

