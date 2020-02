Nikola Šuica podneo ostavku na mesto predsednika UO MSU

BEOGRAD – Nikola Šuica podneo je ostavku na mesto predsednika Upravnog odbora Muzeja savremene umetnosti u Beogradu (MSUB) nakon imenovanja noviog v. d. direktora ove institucije Viktora Kiša, ukazujući na brojne probleme sa kojima se UO susretao.

U pismu ostavke koje je Nikola Šuica poslao Vladi Srbije, navodi se da je imenovanje v. d. direktora Muzeja savremene umetnosti u Beogradu (MSUB), 30. januara 2020. godine, prilika da se iznese istina o delovanju Upravnog odbora MSUB u nešto više od godinu dana, od kada se delimično mogao sagledati redosled problema s kojima se kroz više decenija rad kapitalne ustanove srpske kulture suočavao.

„Na početku saziva UO, za koji sam zamoljen da budem predsedavajući od strane v. d. direktora MSUB Slobodana Nakarade, istaknut je prioritet: nastavak priprema međunarodne retrospektive ‘Čistač’ Marine Abramović, planirane od otvaranja obnovljene zgrade Muzeja u jesen 2017. Izložba „Čistač“ završena u januaru 2020, pokazala se kao kapitalni organizacioni, kulturološki i muzeološki projekt koji je u sprezi napora tima MSUB kao i izuzetne podrške Ministarstva kulture i informisanja i Vlade Republike Srbije prerastao u markantan društveni događaj“, napisao je Šuica.

Kako navodi, „UO je pored suočenja s etapama pripreme izložbe i s time povezanim sastancima – održan je najveći broj sastanaka u istorijatu svih UO Muzeja – bio doveden i u zakonsku obavezu raspisivanja Konkursa za radno mesto direktora“.

„Na početku rada UO krajem januara 2019. inicijativom pravne službe Muzeja to je i učinjeno u svim zakonskim okvirima. Profesionalne biografije četiri prijavljene ličnosti koje ciljaju na doprinos u radu ustanove kroz funkciju budućeg direktora MSUB realno su sagledane. UO MSUB, sa izuzećem mišljenja dva člana koji su insistirali na produžetku rada v. d. S. Nakarade, dostavio je Izveštaj opisnih odlika četiri kandidata na Konkursu prema Ministarstvu kulture i informisanja, u iščekivanju procedure od Vlade Republike Srbije“, navodi se u pismu Nikole Šuice.

On naglasasva da „informacija o okončanju Konkursa izostaje, i to još pre kalendarskog leta 2019, sve do imenovanja novog v. d. direktora 30. 01 2020, ličnosti profesionalne umetničke biografije i javnog iskustva, koja nije bila prijavljena na Konkursu“.

„Rad UO sveden je na pravno finansijska odobravanje zarad 1) budžetskih funkcionisanja različitih resora Muzeja kao i 2) projektovanih programskih planova Stručnog kolegijuma ustanove, za šta UO nije unapred obavešten. Nerazjašnjene situacije i uskraćene mogućnosti UO bile su očigledne. Nije se pokazala ozbiljna zainteresovanost za rešavanje naslojenih problema, ali i isto tako i sazna pravac procedure kao i konkursni rezultat. Ovim je obesmišljen rad UO i njegove profesionalne kompetencije“, napisao je Šuica i dodao da iz navedenih razloga nije više u prilici da obavlja funkciju Predsednika UO MSUB.

„Želim novom timu MSUB uspešnu povezanost. Voljan sam da stručno pomognem, što bi nadmašilo administrativno prisustvo. Kroz moje ranije imenovanje za Nacionalni Savet za kulturu Republike Srbije, koji tek treba da iskaže profesionalne i organizacione inicijative, isto tako sam spreman da doprinesem sadržinama i baštini koju poseduje MSUB u svom daljem delovanju“, navodi u ostavci Nikola Šuica.

(Tanjug)