Novi album Dejana Ilijića uoči koncerta u DOB-u

BEOGRAD – Za Svetski dan džeza, 30. aprila, u Domu omladine Beograd Ulrih Dreksler i Peter Zirbs, nosioci najaktuelnijih muzičkih tokova sa austrijske scene, predstaviće program „Azure“, a jedan od ključnih srpskih džez muzičara nove generacije, lider sastava „Eyot“ Dejan Ilijić, premijerno će promovisati svoj novi klavirski solo album.

Ilijić će objaviti album „Dyad“ u izdanju kuće „Metropolis Jaž“, a svoje nove izdanje potpisvaće 13. aprila u muzičkoj kući „Metropolis“.

Karijera Dejana Ilijića od samih početaka vezana je za Dom omladine Beograda, u kojem je sa grupom „Eyot“ održao nekoliko ključnih koncerata u karijeri, te je sasvim prirodno da upravo u ovoj instituciji koncertno predstavi svoj četvrti solo album, na Svetski dan džeza.

Izdanje „Dyad“ podržano od strane SOKOJ-a, donosi 10 novih Ilijićevih kompozicija, a kao gost se pojavljuje engleski trubač Pit Džadž iz sastava „Get the Blešing“.

Samostalno i kao lider sastava „Eyot“, Ilijić je nastupao u više od 25 zemalja širom sveta (SAD, Rusija, Kina, Engleska, Japan, Francuska, Nemačka…), a komponovao je i muziku za dokumentarne filmove i televizijske emisije, emitovane na mnogim regionalnim i nacionalnim televizijskim stanicama u Srbiji i na međunarodnim festivalima u inostranstvu (Teslin narod, Obećanje, Život u šest slika, Eđie Munster Aka Butć Patrick audio book…).

Ilijić do sada je objavio tri solo albuma, koja su izdata za američko tržište: „Eyot“ (2006, Ninety and Nine Records), „The Journey“ (2011, Magnatune), „Sun“ (2012, Magnatune), kao i album u saradnji sa američkim muzičarem Kentom Gustavsonom, „I am Here“ (2009, Ninety and Nine Records).

U Ilijićevom sviranju se ističu emotivnost i energija sa kojima prilazi svakom nastupu, a koji su postali zaštitni znak i jedna od glavnih karakteristika, kako muzike sastava „Eyot“, tako i njegovog solo rada.

Ulaznice za koncert 30. aprila su u pretprodaji preko „Ticket Vision“ mreže, po ceni od 500 dinara.

(Tanjug)