Objavljen prvi trejler filma „Zov divljine“

BEOGRAD – Studio 20th Century Fox objavio je prvi trejler za film „Zov divljine“ (The Call of the Wild) koji predstavlja najnoviju holivudsku ekranizaciju čuvenog istoimenog romana pisca Džeka Londona, saopštili su iz distributerske kuće MegaComFilm.

Od reditelja hvaljenog filma „Kako da dresirate svog zmaja“ Krisa Sandersa 20. februara u bioskope stiže kultna priča „Zov divljine“ o psu i čoveku koji se, u vremenima Zlatne groznice s kraja 19 veka, sreću i zbližavaju u Jukonu u Kanadi.

Nakon što je glavna uloga 1935. godine poverena tadašnjoj holivudskoj zvezdi Klarku Gejblu, a nakon toga 2009. manje poznatom glumcu Kristoferu Dempsiju, u najnovijoj verziji filma „Zov divljine“ u ulozi Džona Torntona čoveka s visokim iskustvom u traganju za zlatom naći će se Harison Ford, jedan od omiljenih holivudskih glumaca.

Bak je pas velikog srca čiji se, do skoro savršeni život, okreće naglavačke. Ođednom ga sele iz svog doma u Kaliforniji i odvode u egzotične divljine Aljaske u vremenima pomame tragača za blagom.

Kao novajlija zaposlen u ekipi pasa koji vuku sanke za dostavljanje pošte, a kasnije i vođa tima, Bak doživljava avanturu života i konačno pronalazi svoj mir kada postaje sam svoj gazda.

„Zov divljine“ koristi vrhunske vizuelne efekte i tehnologiju animacije kako bi životinje u filmu učinile potpuno realističnim i emocionalno autentičnim likovima.

Osim zvezde sage „Ratovi Zvezda“ Harisona Forda, u ostalim ulogama našli su se i Karen Gilan, Bredli Vitford, Den Stivens, popularni francuski glumac Omar Si i drugi.

