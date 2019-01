Osam pesničkih knjiga u izdanju Arhipelaga

BEOGRAD – Izdavačka kuća Arhipelag je jedan od retkih tržišnih izdavača u Srbiji koji sistematsdki objavljuje poeziju, izjavio je danas glavni urednik Gojko Božović.

U ediciji „Izbor“, povodom 100 godina od kraja Prvog svetskog rata i 120 godina od pesnikovog rođenja, objavljena je knjiga izabranih pesama jednog od najvećih srpskih pesnika XX veka Rastka Petrovića.

Okosnicu knjige izabranih pesama Rastka Petrovića predstavljaju poema „Veliki drug“, kao i njena docnije napisana istoimena verzija.

Njima su u ovom izboru pridružene Petrovićeve pesme nastale u prvoj polovini dvadesetih godina, kao i pesme nastale tridesetih u kojima preovlađuje tema pokrenuta u „Velikom drugu“.

Kako sam pesnik kaže, „Veliki drug“ je nastao „za spomen na 30.000 mojih vršnjaka koji pomreše u Albaniji“ tokom povlačenja srpske vojske u Prvom svetskom ratu.

U ediciji „Element“ objavljena su dela pesnika Tomislava Marinkovića, Lasla Blaškovića, Miroslava Aleksića i Ane Seferović, dok je u okviru serije „Čitanje Italije“ objavljena panorama savremene italijanske poezije „Čuvari razlika“.

Aleksić u knjizi „Neponovljivi“ pokazuje najmanje tri tematska lika.

Jedno su tragovi dugog trajanja istorije u probranim trenucima svakodnevnog iskustva. Drugo su ljubavne pesme u kojima svakodnevica pokazuje svoje iskupljujuče lice. Treće su melanholične evokacije proživljenog i literarnog iskustva u času susreta sa smrću bližnje osobe.

Nova knjiga beogradske pesnikinje koja živi u Londonu Ane Seferović „Materina“ može se čitati kao moderan spev intenzivnog tona i dugog daha u kome se ukazuju, jedno po jedno, i uvek izbliza, lica savremenog sveta od izmeštenosti do usamljenosti, od gneva do otuđenosti, od urbane odiseje do migrantskog iskustva, od krize komunikacije do žudnje za drugim, od nezadovoljstva do obamrlosti, od gradskog mnoštva do istinske samoće.

Kao u kakvoj pesničkoj hronici modernog grada, u gustom i narativnom toku svojih stihova Ana Seferović, protivno svakom tipu funkcionalne korektnosti, demistifikuje jezičke i ideološke obmane i ograde koje nas razdvajaju od stvarnog sveta i autentičnog iskustva.

Pesnikinja nas suočava sa svetom u kome je otadžbina povlašćena reč svih ideoloških projekcija, dok je „materina“ samo psovka.

Arhipelag je objavio i knjige pesama britanske pesnikinje Fione Sampson i slovačkog pesnika Milana Rihtera.

Pesnička imaginacija Fione Sampson u knjizi „Klopka“, u prevodu Vide Ognjenović, usredsređuje se na prirodne cikluse i obrede, na male gestove i pokrete u kojima uočava istinsku dramu i mogućnost uzbudljive spoznaje lirskog subjekta.

Pesme u knjizi Milana Rihtera „Viđeno u snegu,“ nastajale su tokom nekoliko decenija i predstavljaju izbor pesnikovog stvaralaštva. Duboko proživljeno iskustvo stoji u osnovi ove poezije koja se kreće u rasponu od kamerne intime do poetičkih rasprava, od prizora svakodnevne stvarnosti sveta do racionalizovane ili iskustvom iskupljene lirike, od slika umnoženog sveta predstavljenog kroz susreta sa kulturama, gradovima i pesnicima do smrti bližnjih, od ljubavne imaginacije do socijalnog verizma.

Knjiga „Čuvari razlika“ je jedan mogući izbor iz savremene italijanske poezije. U knjizi su zastupljeni italijanski pesnici nekoliko generacija i različitih poetika: Valerio Magreli, Umberto Fjori, Đan Mario Vilalta, Lućano Ćekinel, Marija Gracija Kalandrone, Sara Ventroni, kao i Rapsodi gruppo fonografico koju sačinjavaju Luka Bombarđeri i Tomazo Pipuči.

Premda izrazito različiti u širokom rasponu od istraživanja jezika do istraživanja svakodnevice, od dijaloga sa slojevima pesničke tradicije do performansa kao pesničkog izraza, ovi pesnici ispovedaju duh modernosti kao osnovni sadržaj pesničkog iskustva.

Pesnici zastupljeni u knjizi „Čuvari razlika“, koju je priredila Olivera Stošić Rakić, bili su u prethodnih desetak godina učesnici beogradskog festivala Svetski dan(i) poezije.

