Otvoren 56. Beogradski međunbarodni susret pisaca

BEOGRAD – U svečanoj sali Narodne biblioteke Srbije danas je otvoren 56. Beogradski međunarodni susret pisaca, na kome učestvuje 21 književnik iz 17 zemalja.

U pozdravnoj besedi Milovan Vitezović, predsednik Udruženja književnika Srbije, je istakao da je kroz vekove Beograd izdržavao sve hirove istorije i surove ćudi osvajača. Istoričari su utvrdili da je obnavljan više od 40 puta.

Obnavljan je i legendama i poezijom. Prva pesma u njegovu slavu, koju imamo sačuvanu, napisana je 1433. godine.

„U svojoj burnoj i dugotrajnoj borbi za oslobođenje, a potom i za očuvanje svoje slobode, srpski narod, nemajući tolike podrške u zemljama slobodne Evrope, imao je najveće saveznike u pesnicima. Pomenuću izabrana imena naših saveznika u istorijskoj hronologiji: Gete, Grim, Puškin, Igo, Rostan, D`Anuncio, Breht… I na kraju 20. veka, u NATO agresiji na Srbiju, u svom višemesečnom otporu, građani Srbije i srpski pesnici imali su najveću podršku u Pinteru, Handkeu, Vojnoviču, Čomskom, Teodoropulusu i u vama, mnogima u svetu. Dobro došli u Srbiju, zemlju dobrih, gostoljubivih i duševnih ljudi i iskreno egzaltiranih pesnika“, rekao je Vitezović.

U ime Ministarstva kulture i informisanja, pokrovitelja Susreta, skup je pozdravio Aleksandar Gajović, državni sekretar, izražavajući divljenje prema ovoj manifestaciji koja traje toliko dugo i koja je postala deo i istorije i tradicije. Ponekad moramo naučiti da ništa nije počelo od juče, poručio je Gajović.

Ovogodišnji Susreti posvećeni su jubilejima, 200 godina od rođenja velikog američkog pesnika Volta Vitmana i 125 godina od rođenja našeg velikana Momčila Nastasijevića, o kojima je na engleskom, ruskom i srpskom, govorio Aleksandar Petrov, predsednik Odbora za međunarodnu književnu saradnju UKS.

On je podsetio da je još 1919. godine Vitmana preveo Ivo Andrić i o njemu napisao: „To je pesnik tela i pesnik duše, pesnik slobode, radosti, borbe, energije, devičanske zemlje i zdravih, dobrih, smelih ljudi, pesnik demokratije, ljubavi i religije, pesnik drugarstva i požrtvovanosti, ali i pesnik poroka i nesreće, koju je prizivao“.

„Nastasijević je pesnik paradoksa, i to paradoksa koji ima neki cilj. Bolje reći da je on pesnik tajni koju posvećuje nama koji ga čitamo“, rekao je Petrov.

U ime gostiju učesnika govorio je Ivan Čarotan iz Belorusije, istakavši: „Ja sam ne samo Belorus nego i Belosrbin!“

Skup su pozdravili i Dragan Purešić, zamenik upravnika Narodne biblioteke Srbije i Mladen Vesković, viši savetnik Ministarstva kulture, a u muzičkom programu učestvovali su Sofija i Saša Perić.

Danas popodne u Domu pisaca biće održan okrugli sto na teme „Nacionalna književnost i globalizam“ i „Stih kao nada, ohrabrenje i vera“. Veceras će pisci krenuti u obilazak nekoliko gradova u Srbiji, a biće održan i Sabor duhovne poezije u Rakovici.

