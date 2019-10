Počeo četvrti „Pozorišni Kustendorf“

MOKRA GORA – Četvrti „Pozorišni Kustendorf“, pod sloganom „Društvo spektakla“, počeo je danas u Drvengradu.

Za nagradu „Zlatni list“ takmiče se Akademija umetnosti u Novom Sadu sa predstavom „Kiseonik“ Ivana Viripajeva, Filmska akademija iz Lođa (Poljska) sa komadom „Cena života“ Martine Majok, Državna pozorišna akademija iz Jaroslavlja (Rusija) sa predstavom „Čehov.nekst“ (Čehov.next) i Fakultet dramskih umetnosti iz Beograda sa komadom „Džordž Kaplan“ Frederika Zontaga.

Selektor programa reditelj Milan Nešković nije siguran da li su prvo razmišljali o temi festivala ili selekciji i da su se jednostavno uklopili, jer je to tema koju je zapazio u pozorištima i u studentskim predstavama od Rusije do Srbije.

On skreće pažnju da zbog delovanja masovnih medija i sve češćeg ataka društvenih mreža, spektakl predstavlja vladajući oblik života.

„Što se mene tiče društvene mreže izumiru, odlazim sa svih, jer ne mogu više da podržavam društvo spektakla i društvo informacija. Pojedinac ne može više da izdrži u svetu u kome nema empatije“, rekao je Nešković Tanjugu.

Primećuje da studenti i mladi pozorišni stvaraoci sa ozbiljnim kritičkim osvrtom tretiraju taj problem.

„Oni se pametno i angažovano hvataju u koštac sa najaktuelnijim problemima koji ih tište i društvo uopšte. Oni to osećaju i ponekad me čak sramota kada gledam te predstave i vidim žar koji ja nisam imao na fakultetu. Ne znam da li je to do društva, do mene ili do fakulteta, ali mislim da je sve u pitanju“, rekao je Nešković.

Festival će tokom dva dana pokušati da odgonetne mesto i ulogu pozorišne umetnosti u aktuelnom društvu u kojoj je spektakl u osnovi svega.

„Mislim da je pozorište jedan od bastiona naše kuture. Pozorišta su nam puna, naše predstave mogu da se takmiče bar-a-bar sa najvećim svetskim produkcijama, što ne možemo da kažemo ni za jednu drugu umetnost trenutno u ovom društvu. S obzirom kakvo nam je društvo, pozorište nam je super“, smatra Nešković.

O dobitnicima „Zlatnog lista“ u četiri kategorije – najbolja predstava, najbolja režija, najbolja glumica i najbolji glumac, odlučivaće glumica Jovana Stoiljković, dramaturg Jelena Mijović i reditelj Veljko Mićunović.

U okviru revijalnog programa gostuju renomirana srpska pozorišta, Jugoslovensko dramsko pozorište sa nagrađivanom predstavom „Zašto je poludeo gospodin R.“, i Beogradsko dramsko pozorište sa predstavom „Moje dete“, a reditelj i osnivač „Pozorišnog Kustendorfa“ Emir Kusturica moderiraće debatu sa istaknutim umetnicima na ovogodišnju temu „Pozorište u društvu spektakla“.

