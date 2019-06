Predstavljeno drugo kolo Kritičkog izdanja dela Ive Andrića

BEOGRAD – Drugo kolo Kritičkog izdanja dela Ive Andrića, u pet knjiga, koje obuhvata pripovetke koje pisac nije uvrstio u zbirke, one koje su nastajale posle 1960. godine kada je objavljena poslednja zbirka, kao i one koje su ostale u rukopisu, predstavljeno je danas u Zadužbini Ive Andrića.

Knjigu 6 čine kritički priređene pripovetke nastale od 1914. do 1941. godine (priredio doc. dr Milan Aleksić), knjigu 7 pripovetke nastale od 1946. do 1948 (priredila prof. dr Zorica Nestorović), a knjigu 8 (priredio msr Milan Potrebić) i knjigu 9 (priredile dr Livija Ekmečić, msr Marija Blagojević i prof. dr Zorica Nestorović) pripovetke nastale od 1949. do 1960, dok su u knjizi 10 kritički priređene pripovetke nastale od 1961. do 1975. (priredila msr Milica Ćuković).

(Tanjug)