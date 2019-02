BEOGRAD – Izdavačka kuća Samizdat B92 objavila je roman „Nepokorena sa Port de Flandr“ Fuada Laruia u svojoj najpopularnijoj ediciji „Busola“ kao

140 naslov.

Roman je objavljen uz pomoć beogradskog Francuskog instituta u okviru programa „Danilo Kiš“, a prevela ga je Olja Petronić.

Fuad Larui je rođen u Maroku, inženjer i ekonomista po obrazovanju, profesor književnosti na Univerzitetu u Amsterdamu, romanopisac, pesnik i književni kritičar, koji piše na francuskom jeziku.

Gonkurovu nagradu dobio je 2012. za novelu, a 2014. je dobio nagradu „Žan-Žiono“ (Jean-Giono). Njegovi romani u kojima kritikuje društvene apsurde i nepravdu veoma su čitani u Maroku.

Kratki roman „Nepokorena“ prema rečima jednog francuskog kritičara „posvećen je smrtno ozbiljnoj temi (ubistvom za odbranu porodične časti), ali ipak pršti od specifičnog ironijskog naboja i predstavlja dragocen insajderski uvid u jedan od akutnih problema savremenosti (islamski fundamentalizam).

Glavni lik i naratorka je Fatima koja svakog popodneva napušta Molenbek (svojevrsni islamski geto u Briselu) odevena u crno i sa hidžabom i uputi se pešice prema Port de Flandr, pređe kanal, diskretno se ušunja u jednu zgradu i iz nje izađe odevena na zapadnjački način, u laganoj haljini i raspuštene kose.

To radi sve do dana kad Favzi, radoznali komšija i tajni obožavalac, koji je u sebi odlučio da će je zaprositi, ne odluči da prati Fatimu i otkriva da ona radi kao striptizeta. To doživljava kao uvredu čast i ubija vlasnika radnje, a mediji lasiraju priču da se radi o novoj vrsti terorističkih napada muslimana na zapadnjački nemoral.

(Tanjug)