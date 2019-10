Seka Sablić: Gluma mi je zaklon od svega, i ovog mraka u kome smo sada (VIDEO)

Iako je 55 godina aktivno na sceni glumica Jelisaveta Seka Sablić ne razmišlja o godinama jer je, kako kaže, oduvek u istom tempu u poslu koji voli i zadovoljna je sobom.

Intervju Jelisaveta Seka Sablić Gepostet von Danas am Freitag, 25. Oktober 2019

„To mi je zaklon od svega i svačega, od sankcija, ratova, komunizma, ali i ovog mraka u kome se sada nalazimo“, rekla je Jelisaveta Seka Sablić u razgovoru za Danas, na štandu našeg lista na Media marketu.

Odgovarajući na pitanje kako je odolela tome da se politički svrstava Seka Sablić kaže da je ona uvek na „pravoj strani“ i da svako ko se bavi glumom treba da bude osvešćen i na pravoj strani.

„Svi moji prijatelji, i oni kojih nema, bili su na pravoj strani. Često mislim na prijatelje kojih nema i mislim šta bi rekli za ovo ili ono. Sada su mi stvari jasnije, nekada nisu bile. Kada mi je Milena Dravić pričala o televizijskim progonima i da je na crnoj listi, pola sam joj verovala, pola ne. Bila sam povlašćena da nikad nisam u toj dimenziji bila zanimljiva, ali sada iz ovog vremena mi je sve jasno“, istakla je Sablić.

Iako penzionerka od koje je kako kaže stariji „jedino Vlasta Velisavljević“, Seka Sablić radi punom parom. Trenutno igra u četiri predstave u JDP-u, u Molijerovom Uobraženom bolesniku, Unosnom mestu, Tako je ako vam se tako čini i poslednjoj, najnovijoj predstavi Biljane Srbljanović Vrata od stakla.

„U predstavi Vrata od stakla imam ulogu Bogdanke koju obožavam, reditelj mi je rekao da sam se pretvorila u Bogdanku. Ali to vam je tako, kada se zaljubite u ulogu“, kaže Sablić i upravo ulogu Bogdanke ističe kao dragu jer je „voli i razume“. Drugi razlog je to što igra, kako kaže, sa sjajnom ekipom u kojoj su, između ostalih, Anita Mančić, Dragan Mićanović, Marko Janketić, Vesna Trivalić.

Na to kakva je publika u pozorištu danas, Sablić kaže da to zavisi od pozorišta do pozorišta ali da nju nikada publika nije izneverila i da su predstave koje ona igra uvek pune.

„Primetila sam kod Molijera, da je to komedija u kojoj publika uživa, gde ima mladih, i na koju sam vodila i svog unuka od šest godina“, kaže Seka Sablić.

Naša glumica kaže da za teatar treba imati iskustva i talenta, ali i da je sada situacija takva da „imamo kvantitet, ali da je kvaliteta sve manje“.

Objašnjavajući kako to da su je dobijala uglavnom uloge u komedijama Seka Sablić kaže da je to zato što je talentovana za komediju. Privatno, međutim, ističe kako nije toliko duhovita.

„Znam mnoge komičare koji nisu duhoviti, već su mrgudi i ja sam dosta mrgud. Teško je danas napraviti glumca da se izdvoji i kada vidite mlade komičare oni negde nestanu, istope se. Da bi se dobio vrsan glumac treba da se neguje“, ističe Seka Sablić.

(Lj. Bukvić, Danas)