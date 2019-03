Šušljik: Papire kojima maše Avramović nisam ja potpisao

BEOGRAD – Ne znam ništa o krivičnoj prijavi koju je Miloš Avramović podneo protiv mene, niti o bilo kakvoj drugoj prijavi i tužbi Filmskog centra protiv mene i moje producentske kuće, vezane za film „Južni vetar“, kaže Goran Šušljik povodom krivične prijeve koju je Miloš Avramović reditelj filma „Južni vetar“ i vlasnik firme „Režim“ podneo protiv glumca.

Prema pisanju jednog beogradskog dnevnog lista Šušljik je direktno oštetio Avramovića, ali i Filmski centar Srbije koji im je i dodelio novac za film.

Kako navode mediji „prevara“ je otkrivena kada je filmski reditelj, odnosno njegova firma „Režim“ od Šušljikove firme „Aj tu aj“ zatražila da im prenese preostala novčana sredstva koja su dobijena od FCS, a koja nisu potrošena na snimanje tog filma, mada ih je Šusnjik FSC „opravdao“ kao već potrošena.

Zbog nedostatka novca, kako je potvrđeno Tanjugu, film „Južni vetar“ nikada ne bi bio snimljen da glumac Miloš Biković preko svoje producentske kuzće „Arhangel studio“ nije pomogao Avramoviću da nastavi snimanje .

Šušljik u saopštenju koje je dostavio Tanjugu tvrdi da „Južni vetar“, film Miloša Avramovića, reditelja i producenta i vlasnika producentske kuće „Režim“, nije više ni u kakvoj vezi sa njegovom (Šušljikovom) producentskom kućom „Eye to Eye“.

Takođe, kaže da su odlukom Filmskog centra Srbije i potpisom Miloša Avramovića, Bobana Jevtića, direktora FCS i njegovim na Ugovor o prenosu prava i obaveza, a koji je zaključen 2017. sva njegova prava i obaveze preneti na firmu „Režim“.

U tom kontekstu tvrdi da on nije potpisao papire, kojima „maše u tabloidima“ Miloš Avramović, a nije, dodaje, imao ni zakonsku obavezu da učini tako nešto, što, tvrdi, Filmski centar Srbije i Miloš Avramović znaju vrlo dobro.

Šušljik je izričit: „Nisam dao ni nalog niti ovlašćenje da neko to dostavi umesto mene“.

O svemu, dodaje, postoji njegov podnesak, sa prilozima, koji je dostavljen Filmskom centru Srbije 2. februara 2018.

Napominje i da je posle četiri godine pritisaka prestao da bude producent filma „Južni vetar“, te da se odrekao i prihoda od tog filma koji premašuje milion evra.

Šušljik još kaže da se pred Privrednim sudom u Beogradu vodi privredni spor između dve producentske kuće, „Režim“ i „Eye to Eye“, da su do sada održana tri ročišta, te da je on na dva, na koja je pozvan, bio prisutan, a da se Avramović ni na jedno nije odazvao.

(Tanjug)