Svetski hitovi na otvaranju Belgrade Beer Fest-a

BEOGRAD – Ostalo je još dve nedelje do početka 17. „Belgrade Beer Festa“, koji će otvoriti jedinstveni muzički spektakl „Rock opera“ sa hitovima kultnih bendova „Queen“, „Deep Purple“, „EKV“, „The Beatles“ i Tine Tarner.

Orkestar Opere Srpskog narodnog pozorišta i novosadskog Big benda, pod dirigentskom palicom Fedora Vrtačnika, temeljno se priprema za ovaj koncert, jer će im to biti prvi nastup na otvorenom i pred tako brojnom publikom.

Za sredu 14. avgust na Ušću pripremaju poseban repertoar na kome će se naći više od 20 neprolaznih rok numera, kao što su „We will rock you“, „Eye of the tigar“, „Smoke on the water“, „Par godina za nas“, „Bohemian rhapsody“, „Ljuljaj me nežno“, „Stairway to heaven“, „Simply the best“, „Proud Marry“, „Help“, „We are the ćampions“ i drugi hitovi, koje će izvoditi solisti hora Opere Srpskog narodnog pozorišta, ali i poznati umetnici, poput glumice Jelene Gavrilović.

Dirigent Fedor Vrtačnik ističe da je koncept „Rock opere“ pođednako pristupačan za sve generacije koje prepoznaju istinski kvalitet koji daleko odstupa od već viđenih klišea, jeftinih i nametnutih standarda.

Ovaj projekat nameće nove standarde izrade muzičkih aranžmana, interpretacije i samog muziciranja, posebno kada se izađe iz akustičnih sala.

Producent Predrag Cvetković najavljuje rok spektakl, koji zvuči i izgleda kao svetski muzički koncerti.

„Ja sam siguran da je nastup Rock opere na Beer festu samo početak naše saradnje sa festivalima širom Evrope, te da će jedan ovakav projekat vrlo brzo zaintrigirati umetnike širom sveta sa kojima ćemo rado sarađivati“, dodao je on.

Za „Rock operu“, kao i za sve druge koncerte na „Beer Festu“, ove godine će prvi put posetiocima biti omogućeno da program prate iz VIP zona u kojima će biti omogućena neograničena konzumacija pića tokom cele večeri.

Za pristup VIP zoni neophodno je prvo skinuti besplatnu mobilnu aplikaciju „KeepApp“, preko koje se aktivira VIP paš, očitavanjem jedinstvenog QR koda.

Aplikacija „KeepApp“ će od avgusta biti dostupna na „Google Play“ i „App Store“-u, a promo cena VIP paša za „Beer Fest“ će iznositi 2.000 dinara.

Uživanje u VIP zonama će biti omogućeno i posetiocima „Music Weeka“ i „Noći muzike“, koji se posle „Beer Festa“ održavaju takođe na Ušću, u okviru „Cloud festivalske platforme“.

