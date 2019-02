„Teatar na raskršću“ od 11. do 19. marta u Nišu

NIŠ – Narodno pozorišta Niš organizuje od 11. do 19. marta prvi festival drame i pozorišta balkanskog kulturnog prostora „Teatar na raskršću“ u okviru koga će biti izvedeno osam predstava u takmičarskom i dve u revijalnom programu.

Direktor Narodnog pozorišta u Nišu i član Programskog saveta Spasoje Ž. Milovanović rekao je na današnjoj konferenciji za novinare u Gradskoj kući u Nišu da su sve predstave uzbudljive, pozorišnim jezikom rečeno.

„Svaka predstava ima drugačiju estetiku, ali tematizuje iste ili slične probleme, koji tište sve nas na ovom kulturnom prostoru, a to je jedan stalni strah od nestanka građanske misli i prepuštanja stihiji vođenja ovakvih ili onakvih ideologija“, objasnio je Milovanović.

On je najavio da festival počinje na Dan Narodnog pozorišta Niš premijerom predstave u produkciji tog teatra, a reč je o „Putujućem pozorištu Šopalović“, po tekstu Ljubomira Simovića, u režiji Tatjane Mandić Rigonat.

U takmičarskom programu publika će imati priliku da pogleda osam predstava: „Kad bi Sombor bio Holivud“ Narodnog pozorišta Sombor, „We are born naked and the rest is…“ – koprodukcija MES S-a i Sarajevskog ratnog teatra, „Kapital“ Kraljevskog pozorišta Zetski dom (Cetinje), „Filoktet“ HNK Varaždin, „Balkanski špijun“ Narodnog pozorišta u Beogradu, „Višnjik“ teatra „Ivan Radoev“ iz bugarskog grada Plevena, „Festen“ Dramskog teatra iz Skoplja i „Sumrak bogova“ SNG Maribor.

U čast nagrađenih biće izvedena predstava „Sarajevo 1914. – Mali mi je ovaj grob“ pozorišne trupe „Ars Moriendi“ iz Soluna.

Žiri ovogodišnjeg festivala, koji će dodeliti 10 nagrada, činiće glumica Mia Begović (Zagreb), reditelj i glumac Bogdan Kostea (Rumunija), glumac Enver Petrovci (Priština), glumica Katarina Kocevska (Makedonija) i reditelj i ambasador Crne Gore u Srbije Branislav Žaga Mićunović.

Na festivalu će biti dodeljene i nagrade okruglog stola kritike i nagrade novinarskog žirija.

Milovanović je skrenuo pažnju na okrugli sto kritike, čiji će moderatori biti teatrolog Jelena Lužina iz Skoplja, dramaturg Filip Vujošević iz Beograda, pozorišni kritičar Igor Burić iz Novog Sada, prof. dr Milivoje Mlađenović iz Sombora, Aleksandra Glovacki sa Drugog programa Radio Beograda, Bojan Munjin (Radio Zagreb) i Nenad Novaković upravnik Narodnog pozorišta Republike Srpske i naglasio da im je bitno da publika aktivno učestvuje u tim razgovorima, jer pozorište postoji zbog publike i predstavlja presek stvarnosti.

Predsednik Programskog saveta, reditelj Nebojša Bradić se prisetio da je pre 40 godina u Narodnom pozorištu Niš radio svoju diplomsku predstavu i naglasio da svaki grad treba da ima svoj pozorišni festival.

Veruje da će prateći program dati dodatni značaj festivalu, pre svega tribina „Teatar Balkana, saradnja na raskršću“.

„To je prilika da ponudimo različite platforme za dijalog stvaralaca i mogućnost saradnje – od razmene programa i umetnika, susreta različitih generacija, do koprodukcija“, istakao je Bradić.

Pozorišni kritičar i član Programskog saveta Aleksandar Milosavljević je ocenio festival kao priliku da se pozorišni stvaraoci okupe ne samo da bi prepoznali vreme o kome svedoče predstave, već i da bi stekli važne informacije o glumcima, rediteljima, izboru tema i načinu na koji se stvarnost reflektuje u pozorištu.

Balkan vidi kao žilu kucavicu, gde se sve i svašta dešava, a pozorište kao refleks stvarnosti je, kaže, najbolji lakmus papir da prepoznamo kuda nas vodi ta naša civilizacija.

„U vremenu u kome smo sve više suočeni sa užasom komercijalizacije i posledicama globalizacije, možda će susret ovde i razmena iskustva biti prilika da jedni druge podučimo i budemo ohrabreni da nismo sami u borbi sa svim baucima sa kojima se suočavamo voleći pozorište“, istakao je Milosavljević.

