„Thievery Corporation“ sutra na Tašu

BEOGRAD – Bend „Thievery Corporation“ nastupiće sutra na stadionu Tašmajdan u Beogradu.

„Beograđani mogu da očekuju naš vrlo energičan nastup. Znate, ponekad ljudi misle da će ‘Thievery’ biti više neko ćill out iskustvo, ali kad dođu na naš nastup stvarno se iznenade, jer se krećemo kroz dosta muzičkih žanrova i energetski nivo je prilično jak. Pokrećemo ljude“, kaže Rob Garza.

„Thievery Corporation“ su osnovali pre 25 godina u SAD producentski i autorski duo Rob Garza i Erik Hilton, koji su postali zaslužni za nastanak čitavog podžanra elektronske muzike oplemenjene upotrebom regea, daba, hip-hopa, dauntempa, indijskog trip-hopa i bosanove, što se čuje u pesmama „The Rićest Man In Babylon“, „Sweet Tides“, „Lebanese Blonde“, „Until the Morning“, „Letter To the Editor“…

„Najbolji način za koji smo čuli da nas opisuju jeste taj da smo mi multižanrovska muzika. A posebno volimo to što uživo spajamo ljude različitih kultura i dobi“, ističe Garza.

„Thievery Corporation“ 26. juna na Tašu biće prvi veliki koncert u Srbiji na kome će publika moći da konzumira pića isključivo iz trajnih plastičnih čaša, brendiranih vizualom i imenom benda.

Čaše se dobijaju uz kauciju na šankovima i nakon upotrebe mogu se zadržati ili vratiti, uz povrat novca.

U dogovoru s menadžmentom „Thievery Corporation“, promoterska kuća „Long Play“ odlučila se za trajne plastične čaše i na koncertu 26. juna na Tašu, pošto se takav korak pokazao kao ekološki izuzetno uspešan na „Danima Darka Rundeka“ i „Arsenal Festu 09“ u Kragujevcu.

Pre „Thievery“-ija nastupiće Balkan-soul muzičar Marko Louis.

Karte za parter i tribine po ceni od 2.500 dinara biće u prodaji na ulazu u stadion, pored redovne prodaje preko www.tickets.rs.

(Tanjug)