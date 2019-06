Uelbek nije došao u Beograd na Krokodil

BEOGRAD – Slavni francuski pisac Mišel Uelbek ipak nije stigao danas u Beograd, na otvaranje književnog festivala Krokodil zbog problema na letu Er Srbije, obavestio je večeras publiku u Kombank dvorani pisac Vladimir Arsenijević iz organizacije festivala.

On je rekao da je Uelbek poslao mejl u kojem je istakao da mu je žao što nije večeras pred beogradskom publikom.

Slavni pisac trebalo je da doputuje prošle noći u Beograd, ali je njegov let odložen za danas zbog kvara na avionu.

Uelbek je organizatorima festivala poslao dva mejla. U prvom je ispričao kako je u četvrtak uveče, zajedno sa suprugom, seo u avion za Beograd, ali da se onda dogodila „drama sa avionom kompanije Er Srbija koja je trajala satima“.

„U avionu se osetio i miris goriva. Gorivo je curilo iz aviona koji je iz Pariza trebalo da doleti u Beograd. Atmosfera u avionu posle nekoliko sati prerasla je u neku vrstu pobune, posle četiri sata putnici su maltene sami organizovali napuštanje aviona“, pisalo je u mejlu koji su organizatori festivala pokazali publici u Kombank dvorani.

Na kraju mejla slavni pisac je obavestio organizatore festivala Krokodil da sada nema želju da leti avionom.

Potom je poslao još jedan mejl, namenjen publici, odnosno ljubiteljima njegove knjževnosti, u kojem je napisao da bi događaj iz aviona mogla da bude duga priča i kako je celu pobunu pokrenula jedna lepa žena, crne kose.

„Ta žena je osoblju aviona rekla: ‘Dva sata nam govorite svašta, želim da odmah napustim avion'“, naveo je Uelbek.

On je izrazio divljenje toj ženi, jer je „baš tako nešto i on želeo da kaže“, istovremeno izražavajući žaljenje što on nije bio taj koji bi pokrenuo „pobunu“.

U Kombank dvorani je nastalo komešanje posle „ružnih“ vesti i ljudi su izvikivali „Zašto nas niste obavestili da ne dolazi“.

Milena Berić iz organizacioje festivala kazala je u izjavi Tanjugu da je godinu dana pregovarala s Mišelom Uelbekom mereći svaku reč.

„Imali smo različite ostrukcije različitih institucija, pokušali smo da dovedemo svetsku književnu zvezdu u Srbiju. Već je odbio 43 zemlje i sve ovo je zahtevalo ozbiljan protokol u kojem smo mi Uelbeku i njegovoj supruzi kupili kartu za 6. jun avioprevoznika Er Srbije. Obavestili smo sve da nam dolazi Mišel Uelbek. Naša mala organizacija Krokodil je dakle ispregovarala i uspela da dođe do momenta u kojem će jedan od najvažnijih svetskih pisaca doći u Srbiju“, kazala je Berićeva.

Ona je dodala da su se svi sinoć zaputili ka aerodromu da dočekaju Uelbeka kada su obavešteni da avion kasni.

„Nakon dva sata su nam iz Er Srbije iz Pariza kazali da je zatvoren avion za let zbog tehničkog kvara. U ponoć prebacuju putnike na današnji let i iz Er Srbije nam javljaju da je Uelbek u autobusu koji ih vozi ka hotelu gde će sčcekati današnji let. Trebalo je Ulebeka da sačekamo na aerodromu u Vip salonu u 17 sati i iz Er Srbija u Parizu su nam javili da je on na letu i tek tada sam dobila mejlove od slavnog pisca da ne dolazi u Srbiju“, kazala je Milena Berić.

Ona je kazala da nije postojao prostor da ranije obavesti publiku šta se događa jer je morala o celom slučaju da obavesti Francuski kulturni centar u Beogradu i francusku ambasadu.

„Videćemo sa advokatima koliko nas sve ovo košta materijalno i nematerijalno, i verujem da ćemo razmotriti šta nam je činiti dalje“, kazala je Berić.

Prema njenim rečima, ljudi koji su kupili karte za festival imaju priliku da vide veoma vredne i poznate pisce i da se upoznaju sa njihovim delom.

„Uelbekov nastup je planiran u trajanju od 30 minuta. Imamo bogat program i verujem da će svako naći neki sadržaj za sebe na festivalu“, dodala je Berićeva.

Francuski pisac, inače, važi za jednu od najvećih zvezda savremene svetske književnosti. „Francuski Orvel“, kako još nazivaju Uelbeka, ali i „enfan teribl“ savremene francuske književnosti i jedan od najistaknutijih i najprovokativnijih pisaca, trebalo je da u Beogradu govor o sebi, svom stvaralaštvu, savremenom svetu i svom kompleksnom odnosu sa Francuskom.

(Tanjug)