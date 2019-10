Vladimir Kostić: Naš cilj je digitalizacija svih izdanja SANU

BEOGRAD: 23. oktobar (Tanjug) – Srpska akademija nauka i umetnosti u periodu između dva sajma knjiga objavila je 61 publikaciju, od toga 12. monografija, 17 kataloga, 10 brojeva časopisa, četiri bibliografije, knjigu dokumentarne građe i jedan tom Srpske enciklopedije, u saizdavaštvu sa maticom srpskom iz Novog Sada i Zavodom za udžbenike, kazao je danas predsednik SANU Vladimir Kostić na predstavljanju novih izdanja SANU u okviru programa Sajma knjiga u Beogradu.

Kostić je naglasio da je namera SANU digitalizacija svih izdanja Akademije od 1842. godine.

„Naš cilj je da ta izdanja preko interneta učinimo dostupnim svima koji žele da pogledaju šta se to sve pisalo u našoj kući sve do danas. Taj posao je započet i verujem da ćemo ga do kraja godine privesti kraju. U sledećih pet godina svih 15 hiljada monografija i tekstova koji su u proteklih 178 godina izašli iz SANU biće dostupni svakom građaninu naše zemlje na internetu“, kazao je Kostić i dodao da će digitalizacija dokumenata, monografija i tekstova povećati prepoznatljivost izdavačke delatnosti SANU.

Prema njegovim rečima, SANU često optužuju da ćuti o stvarima o kojima je ona prva progovorila.

„Nijedna institucija nije branila srpski jezik sa više koegzistencije nego što je to činila SANU“, kazao je Kostić.

Danas izdavačka delastnost SANU prati savremene zahteve izdavaštva i moderne forme izlaganja oličene u novim serijama: Akademske besede, Ciklusi predavanja, Problemi javnog zdravlja i sistemi zdravstvene zaštite, jubilarna izdanja Predsedništva SANU posvećena znamenitim članovima Akademije.

Najznačajnije izdanja Akademije objavljena između dva sajma knjiga, prema rečima Mira Vuksanovića, upravnika Biblioteke SANU, su : Zbornik radova sa naučnog skupa Stojan Novaković, povodom 170 godina od njegovog rođenja, reprezentativna monografija na srpskom i engleskom jeziku „Mihajlo Petrovih Alas“, katalozi izložbi održanih u SANU posvećenih Marku Čelebonoviću, Svetomiru Arsiću Basari i Ljubi Popoviću, Monografija „Crkva Svetog Đorđa u Rečanima“, koja je posvećena do temelja razrušenoj crkvi u Rečanima, na Kosovu i Metohiji.

Neposredno pred Sajam knjiga izašla je monografija akademika Gojka Subotića, Bojana Miljkovića i pokojnog Nikole Dudića „Natpisi manastira Hilandar“.

