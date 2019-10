Završeni Dani Zorana Radmilovića

ZAJEČAR – Rade Šerbedžija dobitnik je Nagrade za najbolje glumačko ostvarenje na 28. pozorišnom festivalu „Dani Zorana Radmilovića“ u Zaječaru, za ulogu Džordža u predstavi „Ko se boji Virdžinije Vulf“ po tekstu Edvarda Olbija, u režiji Lenke Udovički i produkciji kazališta „Ulišes“, Brioni, i Beogradskog dramskog pozorišta.

Žiri u sastavu Nebojša Bradić, predsednik, Duško Ljuština i Miroslav Radonjić, istoj predstavi dodelio je i Nagradu za vizuelni identitet „Krstomir Milovanović“.

Obrazlažući nagradu, Nebojša Bradić je sinoć, na završetku festivala, istakao da „virtouzna i suptilna, pročišćena do suštine, glumačka igra Radeta Šerbedžije duboko promišlja društvo i svet u kome živimo i umiremo“.

Laureat Šerbedžija putem video linka zahvalio je, kako je istakao, „na veličanstvenoj nagradi koja nosi ime mog prijatelja, jednog od najvećih glumaca na ovim našim prostorima, Zorana Radmilovića Zokija.

„Šta da kažem u času primanja nagrade. Citiraću Bertolda Brehta koji je rekao pred Drugi svetski rat – zaista živimo u teškim vremenima. Da, mi zaista živimo u teškim, možda najtežim vremenima ove civilizacije. Svedoci smo užanih ekoloških katastrofa sa kojima se susreće ova naša planeta, svedoci smo nepravednih ratova koji uzimaju nevine živote, svedoci smo užasnih korpucija, svedoci smo bede i nemaštine u kojoj živimo i koju naš narod vidi. Šta mora umetnost? Mora biti hrabra, mora biti odvažna, mora svetu pokazati njegovo lice i naličje i vlast prisiliti da se pogleda u ogledalo. Moramo praviti hrabre, umetničke projekte, samim tim braniti svoj narod, svoju naciju, svoje ljude. Da izdrže, da pobede zlo oko njih, da prave jedan dostojanstveniji život za svoju decu. Život koji ovaj narod zaslužuje, sećajući se divnih Nikole Tesle, Branka Miljkovića, Ivana Gorana Kovačića. Živjeli. Ne dajte se“, istakao je Šerbedžija.

Najbolja predstava po izboru publike, s prosečnom ocenom 9,54, je predstava „Sjećaš li se Doli Bel“ Abdulaha Sidrana u režiji Kokana Mladenovića, u izvođenju ansambla Kamernog teatra 55 iz Sarajeva.

Upravnik teatra Emir Hadžihafizbegović uputio je pismo zahvalnosti.

„Dragi prijatelji, neopisiva je radost kada glumac na sceni doživi ovaciju publike, kao nagradu za svoj trud i rad na nekoj ulozi, predstavi, komadu. Još je veća radost kada stručni ljudi i kolege prepoznaju i one tanane detalje vezane za našu struku, pa to i nagrade i daju mu vrednost. Međutim, mislim da je najveća radost za jedan teatar i za jedan ansambl, dakle za sve one koji se vide i ne vide na sceni, kada predstava osvoji nagradu publike, a pogotovo na jednom ovako značajnom i velikom festivalu kao što je ovaj. Ovo je naša kolektivna pobeda i kolektivna radost koju delimo zajedno s rediteljem Kokanom Mladenovićem… Teatar je od stare Grčke pa naovamo, uvek imao dva zadatka. Da otvara probleme i da popravlja ljude. Ako otvori problem, to je već bio uspeh, a ako još popravi čoveka – to je trijumf teatra“, istakao je Hadžihafizbegović.

Žiri 2. Festivala malih pozorišnih formi u sastavu Ivan Bekjarev, predsednik, Spasoje Ž. Milovanović i Nenad Novaković jednoglasno je doneo odluku da za najbolju predstavu proglasi „Krojcerovu sonatu“ u izvođenju Vlada Keroševića.

„Čast je držati velikana južnoslovenskog glumišta u naručju. Hvala vam, hvala Gradu Zaječaru, hvala vama draga publiko zato što znate da dišete za ovu scenu. A posebno vam hvala zato što sam otkrio na izvođenju ove monodrame da umete i da ne dišete. Za to nedisanje moj aplauz vama… Ova nagrada koja nosi ime ovog velikana čini me posebnim čovekom. Ja sam večeras postao bolji čovek, i prema tome bolji umetnik“, rekao je Kerošević.

Vladimir Đuričić, direktor Festivala „Dani Zorana Radmilovića“, istakao je da ga posebno raduje što festival traje već 28 godina.

„Bilo je godina koje su pojeli skakavci i koje bismo radije zaboravili, ali poslednjih godina festival ponovo raste, krupnim koracima grabi napred i sada je jedan od najboljih pozorišnih festivala u Srbiji danas“, rekao je Đuričić.

Na kraju festivala, Žiki Nikoliću, uredniku i voditelju emisije „Žikina šarenica“, uručena je statueta Zorana Radmilovića i povelja za dugogodišnju promociju Zaječara, festivala, istočne Srbije, ali i Srbije u celini.

„Žika Nikolić je kao novinar učinio više za kulturu od onih koji od kulture žive“, rekao je Đuričić.

U čast nagrađenih izvedena je predstava „Brodolomke“ Kazališta Moruzgva iz Zagreba.

Na ovogodišnim „Danima Zorana Radmilovića“ tokom osam dana u takmičarskoj konkurenciji i pratećim programima odigrano je 17 aktuelnih pozorišnih predstava iz Srbije, regiona, Rumunije, Bugarske.

Festival se završava večeras.

(Tanjug)