10 činjenica o seksu posle 40-te – evo šta se menja, tek tad kreće prava stvar!

Seks u četrdesetim može da bude fantastičan, samo možda morate malo više da se potrudite. Ali strast koju ponovo zapalite može da bude čak i jača nego ikada pre!

1. Uložite malo više truda

I muškarci i žene suočavaju se s padom nivoa hormona nakon četrdesete, a to može da se odrazi na seksualnu uzbuđenost, želju za seksom i uživanjem tokom seksualnog odnosa. Međutim, ima rešenja. Više stimulacije tokom odnosa i usmerenosti na senzualno zadovoljstvo može da popravi stvar.

2. Sada se možete ohrabriti

Parovi u četrdesetima mogu imati bolji seks nego ikada ranije. U ovim godinama motivisaniji ste i samopouzdaniji u pogledu seksualnih želja. To vam može omogućiti istraživanje različitih vidova seksualnosti. Budite kreativni, igrajte uloge, zajedno gledajte erotske filmove, isprobajte tantru…

3. Orgazam je bolji

Žene nakon četrdesete u seksu pronalaze više zadovoljstva. Osim više samopouzdanja i opuštenosti, znaju šta žele i ne ustručavaju se to da traže. S iskustvom je lakše postići orgazam, pa se često kaže da nakon četrdesete nastupa druga faza seksualnog iskustva. Istraživanja pokazuju da čak impresivnih 70% žena u četrdesetim i pedesetim godinama češće doživljava orgazam nego one u dvadesetim.

4. Muškarci mogu duže

Nakon što pređu četrdesetu, muškarci mogu primetiti da im seksualni odnos traje duže. Nevažno je pritom da li su za to krive godine ili što su sada naučili da „odlože“ orgazam. To dovodi do snažnijeg osećaja ispunjenja i povezanosti s partnerkom.

5. Ponekad i neće moći

Nakon četrdesete godine, muškarci su pod povećanim rizikom od pojave erektilne disfunkcije. Gojaznost, povišen krvni pritisak, neaktivnost, stres – sve može da dovede do težeg održavanja erekcije. Međutim, erektilna disfunkcija danas se vrlo uspešno leči, a u terapiju je potrebno uključiti i partnerku. Pomoći će dobra komunikacija, pojačana stimulacija, korišćenje seksualnih pomagala…

6. Dogodiće se zatišje – i to je u redu

Seksualna želja neće uvek „goreti istim plamenom“ – s godinama su neminovne i faze zatišja. Parovi u dugim vezama skloni su da preskoče predigru, međusobno zavođenje, dogovaranje izlazaka u intimnijoj atmosferi, slanje intimnih poruka… A to može ponovo da podstakne strast među vama.

7. Nabavite lubrikant ili estrogensku kremu

Hormone možete da krivite za činjenicu da je nakon četrdesete seksualni odnos ponekad neprijatan, čak i bolan. S padom nivoa estrogena, sluznica postaje tanja, slabije prokrvljena krvnim sudovima i sporije reaguje na stimulaciju vlaženjem. Izaberite lubrikant koji sadrži prirodne sastojke poput aloe vere i kokosovog ulja, koji neće narušiti pH vagine. Doktor vam može preporučiti estrogensku kremu ako nemate kontraindikacije. Vratiće elastičnost sluznice i omogućiti prijatniji seksualni odnos.

8. Polno prenosiva oboljenja

Stručnjaci upozoravaju da učestalost polno prenosivih oboljenja ne raste samo među mlađima od 25 godina već i u četrdesetim. Uzimanje lekova, kontracepcijskih sredstava i pad estrogena dovode do slabljenja sluznice na intimnim područjima pa je veća mogućnost nastanka infekcije. S novim partnerom uvek koristite kondom i redovno se kontrolišite.

9. Mislite na zdravlje srca

Ne mislimo da će vam srce stati tokom odnosa (iako je i to moguće) već na činjenicu da je kardiovaskularno zdravlje ključno za očuvanje seksualne funkcije. Seks i srce međusobno deluju dvojako. Zdravo srce omogućava prokrvljenost što direktno utiče na postizanje i održavanje erekcije. Uz to, ako održavate zdrav kardiovaskularni sistem, izbeći ćete neke od nuspojava lekova, npr. antihipertenziva, na seksualnu želju, uzbuđenje i na orgazam. S druge strane, redovni seksualni odnosi mogu da prepolove rizik obolevanja od srčanih bolesti. Redovno znači dva puta nedeljno.

10. Seks je i dalje važan

Obično su četrdesete vreme kada se ponovo usmeravate na vašu vezu, jače se povezujete i imate više vremena koje možete da provedete s partnerom. Vreme je to koje možete da iskoristite na različite začine u vašem seksualnom životu. Prema istraživanjima, 85% žena starijih od 40 godina izjavljuje da je seks i dalje vrlo visoko na listi prioriteta, prenose mediji.

